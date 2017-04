Gustav Adolfi gümnaasiumis üheksandat klassi lõpetav Karl Vilhelm Valter on esimene finalist, kes on saatesse tulnud alles põhikoolis õppides. Gert Lees aga on esimene kutsekoolis õppiv finalist, kes on tõestanud, et kutseharidust omandades on samuti võimalik teadusmaailmas tegusid teha.

Leesi saatsid saatesse õpetajad, kes arvasid, et poisil võib seal hästi minna. "Mõtlesin, et pahameelt neile ju valmistada ei saa ja läksingi proovima," ütles Tartu kutsehariduskeskuses mehhatroonikat õppiv Lees.

Ehkki Valter õpib alles põhikoolis ja Leesil on kutsekoolis jäänud veel üks aasta, on poistel teadussaatest võidetud ülikoolikohad.

Saate peaauhinnaks on 10 000 eurot, millega poistel on võrdlemisi erinevad kavatsused.

Valterile meeldiks auhinnaraha eest minna uurimisreisile Madagaskarile või Bora Borale paleontoloogilisi uuringuid läbi viima. "Mina usun sellesse, et pigem investeerida see raha kohe praegu ära. Raha võib seista ka, aga siis ei ole sellest üldse kasu," ütles üheksandik.

Lees aga peab summat piisavaks, et noorel oleks hea sellega iseseisvat elu alustada.

Finalistid ütlevad, et teadussaade on nende elu palju muutnud. Lees, kes annab erinevaid õpitubasid, ütles, et Tartus tuntakse teda tihti ära ja on tehtud ka tööpakkumisi. Lisaks rääkis Lees, et nüüd on tal iseendasse rohkem usku.

Valter ütles, et kõige ägedam on, kui tänava peal tullakse juurde ja öeldakse: "Mu lapsed on nii suured fännid, kogu aeg vaatame koos".