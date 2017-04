Eesti eurolaulikud on oma lugusid varemgi välja andnud erinevates keeltes. Ott Leplandi "Kuula" pandi näiteks nii inglise, vene kui ka hispaania keelde. Meie tänavused lauljad Koit ja Laura on aga selgeks õppinud itaalia keele ja laulnud ooma loo "Verona" ära selle maa keeles, kus Verona asub. Koit ja Laura käisid täna hommikul Anu Välbal külas saates "Hommik Anuga". "Kuigi me oleme ääretud polüglotid jääksime ikka inglise keele juurde laval, ma arvan," vastas Laura küsimusele, kas laval kuuleme inglise- või itaaliakeelset versiooni. Siiski tõdes lauljatar, et nad on itaaliakeelset versiooni nii palju laulnud, et võib laval juhtuda küll, et poole pealt hakkab hoopis teises keeles laul kõlama.

Miks otsustati üldse anda välja itaaliakeelne variant? Laura sõnul oli otseseks tõukeks see, et Sven ja Koit käisid Itaalias reisil ja nii tuligi ju idee "Verona" üldse kirjutada. "Kuigi "Verona" ei räägi otseselt sellest linnast, vaid hoopis Veronast kui armastuse sümbolist. Paljud on küsinud, miks me ei teinud itaalia keeles," rääkis Laura. "Kui me olime juba loo ära salvestanud, tuli meilile ühe väga suure fänni tõlge, kes oli ise teinud itaaliakeelsed sõnad."

Youtubes kogub itaaliakeelne versioon igatahes fännidelt aina kiidusõnu. Paljud ütlevad, et "Verona" kõlas juba inglise keeleski imeliselt, kuid itaalia keeles olevat see veelgi parem. Lisaks andsid Koit ja Laura välja ka oma pildiga riidest poekoti, tassid, T-särgid ja kuue erineva "Verona" variandiga vinüüli. Verona Shop opened now! ✨ www.moonwalk.ee/veronashop Jaaa.. Sel pühapäeval oleme saates Hommik Anuga 🌻 #veronashop #verona #koittoomeandlaura #laura #laurapõldvere #esc2017 #music #eurovision #estonia #hommikanuga #weddingboutiquenatural A post shared by Laura Põldvere (@paulamustikas) on Apr 27, 2017 at 3:34am PDT Laura ütleb, et tal on Eurovisioni eel mõnus ärevus sees. "Keegi just küsis, kas nüüd on parem minna, kui 12 aastat tagasi. On küll. Meil on äge tiim, Koit on äge, meil on hea klapp, lugu on hea. Läheme rõõmuga vastu." Räägiti ka Ukraina poliitilisest olukorrast. Sellega seoses meenutas Koit, et kui ta kord pikal reisil Kiievis käis, mõtles ta koju tagasi tulles: "Issand, kui hea on Eestis elada." Eesti postkaart sai filmitud erinevates kohtades. "Minu meelest tegi Kaia Laurale kell neli hommikul isegi meiki," ütles Koit. Ja tõesti - kord käidi varahommikul rabaski filmimas. Veel käidi restoranis, Koit sõitis mootorrattaga, Laura hüppas langevarjuga, filmimas käidi ka Koidu tennisetrennis. Raekoja platsis jagati postkaardi jaoks 3.-4. klassi lastele ka autogramme ja loomulikult tehti ühiseid pilte. Fotohunt.. 🙈 #eurovision2017 #verona #koittoomeandlaura #hommikrabas #laura #siuhsäuh #eestiilusaimmänd A post shared by Laura Põldvere (@paulamustikas) on Apr 6, 2017 at 12:36am PDT