Delfiinide treener ja endine ''Miss Itaalia'' finalist Gessica Notaro kartis oma venna enesetapu kuuendal aastapäeval, et ka tema jaoks ei ole surm enam kaugel. Kui ta 10. jaanuaril oma sõpradega õhtustamast koju naasis sai 28-aastane naine näkku sahmaka hapet, mille viskamises kahtlustab ta oma 29-aastast eksmeest Jorge Edson Tavarest. Rünnak moonutas Notaro nägu ja jättis ta ühest silmast peaaegu pimedaks. Notaro on kindel, et Tavares valis rünnakupäeva sihilikult, vahendab The Guardian.

''Ta teadis väga hästi, et see on mu venna surma-aastapäev,'' rääkis ta väljaandele Observer oma Rimini kodus.

Tavares, kellega Notaro kolm aastat koos elas, on vahi alla võetud, kuid eitab happe viskamist. Notaro käis eelmisel nädalal kohtus eksmehe kohta jälitamissüüdistust andmas. Esimest korda näitas Notaro oma vigastusi Maurizio Constanzo vestlussaates. ''Ma tahan, et te näeksite, mida ta minuga tegi. See ei ole armastus,'' rääkis ta saates. Juhtum on saanud palju avalikku huvi, kuna Itaalias on kergesti kättesaadavate söövitavate vedelikega rünnakuid aina rohkem. Politsei andmetel oli 2013. aastal selliseid rünnakuid registreeritud kaheksa, kuid 2016. aastal oli neid juba 27 tükki. Sellised numbrid võivad Inglismaaga võrreldes väiksed tunduda, kuna eelmisel aastal oli selliseid juhtumeid ainuüksi Londonis juba 454. Itaalias on aga naiste tapmise tase kõrge ja happega ründamise fenomen seega muret tekitav. Eelmise aasta jaanuarist novembrini suri 116 itaallannat oma vanemate või endise elukaaslase käe läbi. Ahistamise ohvrite varjupaiga SOS Stalking asutaja Lorenzo Puglisi sõnul on Itaalia ja Inglismaa peamine erinevus ohvrite sugu. ''Inglismaal on sageli rünnakud erinevate meestejõukude vahel, aga siin on 90% rünnakutest naiste vastu. Ründajad on sageli eksmehed, kes ei suuda suhte lõpetamist aktsepteerida. Söövitav hape on nende kõige hävitavam relv, millega nad edastavad sõnumit- kui mina sind ei saa, siis ei saa keegi teine ka. See on osaliselt kultuuriga kaasnev probleem, kuna paljud mehed näevad naisi kui objekte, mida omada,'' seletas ta. Notaro, kes krooniti 2007. aastal Itaalia Emilia-Romagna regiooni iluduskuningannaks, armus 2013. aastal Tavaresesse, kellega ta ühiste sõprade kaudu tuttavaks sai. Gessica Notaro Maurizio Constanzo vestlussaates. (Maurizio Brambatti) Tavares, keda Notaro kirjeldas täiusliku härrasmehena, käis enne kokku kolimist Notaro emalt selle jaoks luba küsimas. ''Tal on tugev ja jäärapäine iseloom ja me tülitsesime nagu iga normaalne paarike. Ta ei olnud suhtes kunagi minu vastu agressiivne,'' jutustas ta. Notaro sõnul algasid probleemid möödunud augustis, kui ta mehe abieluettepaneku tagasi lükkas ja nad lahku läksid. Sellest hetkest peale algas pidev ahistamine, telefonikõnede ja sõnumitega pommitamine ja kuus kuud kestev jälitamine, mis tekitas Notarole sageli paanikahoogusid. Notaro sõnul lavastas Tavares haletsuse saamiseks tema kodu ees võltsenesetapu. ''Mul oli juba enne seda keeruline, kuna proovisin oma isa ja venna surmadest üle saada, aga jälitamise aeg oli minu jaoks täielik õudusunenägu,'' ütles ta. Notaro andis jälitamisest politseile teada ja Tavares sai peale naise elu hävitamise ähvardamist lähenemiskeelu. Kartes happega rünnakut hakkas Notaro endaga kiivrit kaasas kandma, et end pimedas autost koju jalutades kaitsta. Rünnaku toimumise ööl ei olnud tal kiivrit kaasas. Sel ajal kui Notaro autost oma kotti võttis sööstis Tavares kohale ja valas ta pudelitäie happega üle. ''Minu esimene mõte oli- Issand jumal, ta tegigi selle ära. Ma olin seda kartnud aga ma ei suutnud uskuda, et see tegelikult juhtus,'' rääkis Notaro. (Maurizio Brambatti) Kui hape hakkas ta nägu söövitama ja kohutav tegelikkus pärale jõudma, oli Notaro ainuke hirm silmanägemise kaotamine. ''Ma hakkasin palvetama. Kui ma ellu jään, siis kadugu mu ilu aga palun mitte mu silmad. Mida ma ilma oma silmadeta teeksin?'' Notaro veetis järgmised kaks kuud haiglas, kus talle tehti mitmeid operatsioone. Nende hulka kuulus ka üks, milles käigus prooviti ta vasakut silma päästa. Notaro peab enne iluoperatsioone vähemalt aasta aega ootama. Seni tarbib ta peaaegu iga tunni aja tagant ravimeid, mille hulka kuuluvad silmatilgad ja valu leevendavad kreemid. Tal on keeruline magada, kuna ta ei saa oma silmi täiesti kinni panna ning tema söömis- ja rääkimisvõime on häiritud.