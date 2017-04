Pete ja Larry polnud teineteist mitu aastat näinud. Nüüd oli neil pikalt-laialt jutustamist, mis kumbki selle aja jooksul teinud ja näinud oli. Viimaks kutsus Pete Larry enda uude korterisse külla.

"Mul on naine ja kolm last. Mulle meeldiks väga, kui sa meile külla tuleksid."

"Hästi! Kus sa elad?"

"Siin on aadress. Maja taga on piisavalt ruumi parkimiseks. Pargi auto ära ja tule ümber nurga peaukse juurde, löö see oma jalaga lahti, mine lifti juurde ja vajuta nuppu oma vasaku küünarnukiga, siis sisene! Kui sa jõuad kuuendale korrusele, mine piki koridori, kuni sa näed minu nime uksel. Siis vajuta uksekella oma parema küünarnukiga ja ma lasen su sisse!"

"Tore. Aga ütle mulle... milleks kõik see jama, et löö peauks lahti, siis vajuta lifti nuppe parema ja siis vasaku küünarnukiga...?"

"Noh, kindlasti ei tule sa ju tühjade kätega!"