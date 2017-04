Saadetest "Abielus esimesest silmapilgust" ja "Prooviabielu" end rahva lemmikuks murdnud Helen Kõpp proovis eile midagi täiesti uut - nimet katsetas ta Tartus asuvas kohvikus Sodiaak DJ-ametit ja jäi sellega väga rahule!

Helen tunnistab, et kartis enne muusikapuldi taha astumist pisut, sest talle on öeldud, et kui hakkab oma kriiksuvat dubstep-muusikat laskma, jooksevad inimesed kõik kohe minema. "Sellegipoolest otsustasin oma debüüdil mängida täiesti oma stiili ning muusikat, mida ma kuulan," ütleb Helen. "Minu rõõmuks olid inimesed mu muusikaga äärmiselt rahul ning nii paljud tantsisid," ütleb ta ja lisab, et kohaletulnud ütlesid talle, et tema muusikavalik on väga hea. "Kuulsin, et keegi oli isegi üllatunult küsinud: "Kas Helen kuulab tõesti sellist muusikat?" Sel hetkel mõtlesin, et tegelikult võib olla tänapäeval lihtsalt palju head muusikat avastamata jäänud. DJ-na soovin selle inimesteni tuua."

Helen soovitab kõigil oma unistusi järgida ja mitte kellelgi lasta end nii-öelda maa peale tuua. "Kui olin varasemalt kellelegi maininud, et soovin DJ-na kätt proovida, vastati, et see on nii raske ja ma ei saa oma muusikat inimestele lasta. Eile oli mul võimalus need väited proovile panna. Minusse oli süstitud suurt hirmu, et inimestele ei meeldi mu muusika." Heleni sõnul lükkas eilne üritus selle väite täielikult ümber. "Kindlasti on keegi, kellele ei meeldi mu maitse, aga tõepoolest on inimesi, kellele see meeldib. DJ-tehnika kasutamine tuli mul ka hästi välja. Jooksutasin lood kokku nii, et kõik jäid rahule."

Helen ütleb, et plaadikeerutamise tehniline pool on teda alati huvitanud. "Inimesed, kes minu tahet murravad seda ju ei tea." Helen sõnab, et õppis sellest kogemusest ning tahab oma õpetusi ka teistega jagada. "Olge tublid ning ärge peljake oma unistusi täide viia."