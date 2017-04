Tallinna lennujaamas on tühistatud mitmeid lende. Halva ilma tõttu on mitmed lennud suunatud Helsingisse või Riiga.

Tallinna lennujaama pressiesindaja Priit Koff ütleb, et Tallinnas valitsevate ilmaolude tõttu on tühistatud mitmeid lende.

"Paljud lennukid on suundunud ümber kas Riiga või Helsingisse. See nähtavus on lihtsalt nii halb: asi ei olegi nii väga tuules, vaid selles, et on madalad pilved, lumi ja lörts. Sellepärast ei ole lennukitel olnud võimalik praegu olnud võimalik maanduda," selgitab ta.