Sa magad ja magad, unistad ja unistad ning ootad, et keegi sind päästaks, just nagu muinasjutus või kangelaslugudes. Jäta meelde − sa magad, see on uni. Nüüd on õige hetk teha vahet unenäo (mis ei saa iial reaalsuseks) ning päris elu (mille eest põgeneda üritad) vahel ning mitte matta enda pead liiva alla.

Elus jõuame perioodideni, kus peame millegagi hüvasti jätma, olgu selleks siis mõni suhe, ese või harjumus. Sel nädalal pead välja uurima, millega on sul aeg hüvasti jätta, selleks valmistuda ning seejärel tegutseda ja raputada maha kõik see, mis on oma aja ära elanud.

KAKSIKUD

Suur segadus − kes pillas maha kohvitassi, kuidas kõik asjad ununevad, miks saatsid meili valele isikule jne. Sinu elus toimetab hetkel väike kratt, kes seab sulle teele väikseid lõkse ja takistusi. Miks? Pead õppima lendama, end vabaks laskma. Mida vabam suudad enda tegemistes ja mõtlemises olla, seda vähem saab kratt jõudu tegutsemiseks.

VÄHK

Kaks inimest kõndimas vaikuses ühise eesmärgi poole justkui kaunis pilt postkaardilt. Esmapilgul romantiline, ent tegu üksnes papist illusiooniga, mille taga laiutab kõrb. Arvad ja usud, et oled seoses suhetega kõndinud maha pika tee, kuid tegelikkuses pole sa üldse algusse jõudnudki. Võta aeg maha, vaata otsa enda vanale suhtele. Sa ei hakkagi muutma illusiooni reaalsuseks, kui pole kõndinud tumedas, üksikus orus. Vaata, mida pead muutma, mida mitte, alles siis saabub rahu.

LÕVI

Kas sina ei ela vastavalt partneri ettekujutusele või tema sinu omadele. Mõlemad olete justkui vangistuses teineteise fantaasias, väljapääsuta. Oled lasknud end narritada kaunil kujutluspildil ning ei taha sellest lahti lasta. Pea meeles, et partner ei saa vastutada sinu õnne ees, ja vastupidi.

NEITSI

Sinu hingel lasub murekoorem, mida peaksid kellegagi jagama. Esmalt tunnista seda iseendale ning seejärel leia keegi, kellega antud teemat arutada. Tihtilugu on tegemist ehk hoopis mõne lubadusega, mille oled täitmata jätnud. Lahendus rahutusele saabub vaid pärast ülestunnistust. Mitte enne.

KAALUD

Maailm on täis inimesi, kes üritavad sulle selgeks teha, et just nende kogetu, müüdu, öeldu või tehtu on see, mida sa nii meeleheitlikult vajad oma pattude lunastamiseks, heaoluks, hingerahuks või milleks kõigeks veel. Ja sina sealjuures imestad nende juttu kuulates, kuidas said küll seni kõige selleta elada. Jäta meelde, et rahulolu on saavutatav, ent seda ei saa iial raha eest. On aeg erinevusest aru saada.

SKORPION

Sind saadab nädala jagu väike narr, kes aitab sind vabastada piiravast või tahtmatust olukorrast. On see kerge? Ei. Kas saad põgeneda? Ei. Mõtle järele, millest sul on vaja vabaneda, kuid pea meeles, et see otsus ei sünni kaotusvaluta.

AMBUR

Elus tekib teinekord iidoleid, keda meile meeldib vaadata ja järgida. Karisma abil suudavad nad sind tegutsema panna justkui vilepillipuhuja, kelle järel hiired vudivad. Oled uskuma jäänud kellegi ilusaid sõnu, ent sõnade taga on üksnes soe õhk. Kas sul on võimalus end vabaks rabeleda? Ei, enne kui targemaks saad, pead üksjagu seda õhku taluma ja tarbima, et järgmisel korral oskaksid olukorda vältida.

KALJUKITS

Esile kerkivad paarisuhted, kus üks tahaks karjuda „stopp“ ja teine „edasi. Üks soovib teha kooki, teine süüa kooki. Sõnaga, kaks inimest või isegi antud olukord võib pealtnäha paista igati lõpusirgel või hukas. Seisad dilemma ees. Küll aga pead meeles pidama, et mündil on ka teine pool, millest oled mööda vaadanud. See ei ole tervislik!

VEEVALAJA

Tunned, justkui sinu elu seisab ja hingetoitu pole. Eksisteerib üks teema, mida sa ei taha puudutada, sest kardad tagajärge. Viimane aga on juba käes. Astu ometi esimene samm ja vaata ringi oma mälestustes – sealt leiad selle kaotatud osa, mille olemasolu sa tunnistada ei soovi. Kohe, kui leiad julguse sellele vastu astuda, hajuvad ka murepilved.

KALAD