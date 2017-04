North Korea disrespected the wishes of China & its highly respected President when it launched, though unsuccessfully, a missile today. Bad!

Trump säutsus Twitteris, et Põhja-Korea tegevus on Hiina soovide ja president Xi Jinpingi suhtes lugupidamatu, vahendab the Guardian.

Ka Jaapan on raketi tulistamise hukka mõistnud ja öelnud, et selline tegevus on vastuvõetamatu.

USA välisminsiter Rex Tillerson hoiatas, et kui Pyongyangi tegevust ei peatata, võivad tagajärjed olla katastroofilised.

''Tegevusetusel praegustes maailma kõige pakilisemates julgeoleku küsimustes võivad olla katastroofilised tagajärjed,'' seletas ta.

Tillersoni sõnul on tuumarünnak Seoulile või Tokyole täiesti võimalik.

''See on ainult aja küsimus, millal Põhja-Korea saavutab suutlikuse ka Ameerika Ühendriike rünnata,'' ütles ta, lisades, et USA on valmis sõjalist jõudu kasutama.

Kui USA on väljendanud valmidust Põhja-Koreale sõjalise jõuga vastata, siis Hiina ja Venemaa nii ei arva.