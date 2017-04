Sügava liitpuudega tütre ema ei saa linnalt abi invalifti ehituseks vajalike dokumentide koostamisel.

"Laps kasvab ja korterist õue saamine on üha keerulisem. Linna sotsiaalosakond ei mõista meid ega soovi aidata. Selle asemel vaid takistavad ja elavad kui unenäos, et äkki laps hakkab ikka käima ja siis pole mingit lifti vaja," kurdab sügava liitpuudega tütre ema.

Üksikema Kaja on 13aastase tütre Kadiriinuga elanud terve elu kortermaja esimesel korrusel Kuressaare linnas. Kui laps oli pisem, sai Kaja tema õuevedamisega hakkama, kuid kuna ta kasvab, on tekkinud vajadus lifti järele. Sellist, mida Kaja vajab, on tema teada paigaldatud terve Eesti peale vaid üks.

"On ikka vahe, kas vedada õue pisikest last või 17 kilo kaaluvat käru ja 23kilost last, kes ise ei kõnni. Varsti on vaja käru veel suurema ja raskema vastu vahetada, sest tütar kasvab ja praegune jääb väikeseks," teab Kaja. "Selg on läbi ja kui mingit lahendust ei tule, on lõpuks tekkinud olukord, kus ühe puudega inimese asemel on kaks."