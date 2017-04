Vahaleedik ehk vahakoi (Galleria mellonella) on pisike liblikas, kes teeb mesinikele palju meelehärmi. Tiivuline muneb mesitarudesse ja tema vastsed hävitavad kärgesid. Tüütu kahjur suudab seedida vaha, mis paljude teiste liikide jaoks on võimatu. Nüüd avastasid bioloogid, et vaha­maiaste liblikalapsukeste seedeelundkond saab jagu ka kilekottidest.

Esmalt pani seda tähele Hispaania embrüoloog Federica Bertocchini, kes tegeleb vabal ajal hobimesindusega. Ta korjas oma tarudest vahaleediku röövikuid ja pani need kilekotti.

Ootamatu avastus: liblikaröövik sööb kilekotte. (Scanpix)

Mesilas tööd lõpetades avastas ta, et vastsed on koti auklikuks närinud. Bertocchini arvas alguses, et röövikud soovisid plehku pista ja järasid end sellepärast kilekotist läbi. Ta purustas mõne vastse ja määris saadud pastat kilele. Sinnagi tekkisid augud.

Nüüd pöördus Bertocchini tuttavate biokeemikute poole, et vahaleediku seedeelundkonda põhjalikumalt uurida. Uuringut käsitlev artikkel ilmus ajakirjas Current Biology. Selgus, et röövikud lagundavad tõesti polüetüleeni, mis on kõige levinum plast maailmas.