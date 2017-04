Hermés on moemaja, kelle loomingu hulgas on palju ikoonilisi tooteid. Birkini ja Kelly nime kandvate kottide kõrval on ikoonilised ka Collier de Chieni vööd ja käeehted. Need viimased on moeinimeste seas eriti armastatud.

Collier de Chien on omamoodi staatuse sümbol – kellel on selline veidi robustse välimusega vöö ümber piha või nahk- ja metallvõru ümber käe, on ilmselgelt väga rikas.

Ikoonesemed moes: Hermés Collier de Chien – esialgu hoopis koertele tehtud ikoonehe (Vida Press)

Seejuures väärib märkimist, et kuigi välimuselt on vöö ja käevõru identsed, siis tegelikult moemaailm armastab viimast oluliselt rohkem ning seetõttu on sellest saanud ka üks moemaja ikoontoode, mille omanikuks saamiseks peab välja käima umbes 2000 euro ringis ja eksklusiivsemate mudelite puhul ka mitu korda rohkem.

Moevõhikud kindlasti ei mõista sellise käeehte võlu ja vaatavad, et kõige rohkem sarnaneb see hoopis millegi sellisega, mille võiks koerale kaela panna.