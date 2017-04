Venemaa loodab, et pronksiöö rahutuste käigus hukkunud Dmtiri Ganini tapjad leitakse, sest alles siis saaks lugeda juurdluse lõppenuks, ütles reedel Vene suursaadik Eestis Aleksandr Petrov. Tema sõnul ei sekkunud Venemaa siis rahutusteni viinud sündmustesse ega sekku ka nüüd Eesti siseasjadesse.

Pronksiöö rahutustest kümne aasta möödumise puhul kokku kutsutud pressiüritusel ütles suursaadik Aleksandr Petrov, et eelkõige on Moksva huvitatud sellest, et Venemaa kodaniku tapmise uurimine jõuaks Eestis lõpule, vahendas ERR-i uudisteportaal "Aktuaalset kaamerat".

Kuigi Dmitri Ganini surmast möödus neljapäeval kümme aastat, mis tähendaks süüteo aegumist, ei lõpeta Põhja ringkonnaprokuratuur veel juhtunu uurimiseks käivitatud kriminaalmenetlust.