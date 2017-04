Eile hommikul kattis Harjumaad ja selle lähimaakondi paks udu, mis tõi kaasa kiilasjää: ainuüksi Tallinna ringteel sattus libeda tee tõttu avariisse üle 30 auto ja suurim kokkupõrge hõlmas kuut sõidukit.

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalve keskuse juht Hannes Kullamäe ütleb, et eile Tallinna ringteel juhtunud õnnetused toimusid mitme asja koosmõjul. "Üks põhjustest oli ebapiisav pikivahe.

Teine, millega inimesed polnud arvestanud: ilmastikuolud olid muutunud," ütleb Kullamäe, et nähtavust piiras udu ja teed kattis must jää. Kolmanda tegurina toob ta välja vale sõidukiiruse: "Kui ilmastiku- ja teeolud on muutlikud, tuleb sõidukiirus valida vastavalt sellele, et takistuse või ohu korral saaks auto peatada või ümber keerata, et mitte õnnetusse sattuda."

Tema sõnul on nii mõnelgi autol juba all suverehvid, millega on pidurdusteekond pikem.