"Kui sa reisid kuhugi, tahad ilmselgelt näha seda riiki ja võimalus mõne kohaliku kodus ööbida aitab seda kindlasti teha," ütleb reisihuviline Gerda Viks, kes tavapäraste broneeringusüsteemide asemel otsib tuba pigem Airbnb veebiküljelt.

Pakutavate korterite või majade hinnad võivad olla odavamad kui hotellitoad, kuid ei pruugi. Küll aga annab Airbnb lootust leida ulualuse ka siis, kui linnas käib parasjagu mingi suurüritus ja hotellid-hostelid on juba kõik välja müüdud.

Airbnb ei oma ise ühtegi majutusasutust, vaid on pigem platvorm pakkumiste vahendamiseks. Öömaja pakuvad valdavalt eraisikud ning just see teebki asja põnevaks.

Kohalikust elust annab sageli rohkem aimu öö kellegi kodus kui pikk päev giidiga linna peal. (Vida Press)

"See aeg, kus lennupiletid ja hotell tuli tingimata turismibüroost võtta, on möödas. Nüüd teevad inimesed seda kõike ise ning Airbnb on hea abimees," märgib reisihuviline Margus Mäll.