FBK väitel tegutsevad fondid Dar, Gradislava ja Sotsgosprojekt peaministri huvides ja haldavad vara, mis tegelikult kuulub Medvedevile. Peaministri varanduse ja talle ärimeeste tehtud kingituste hulk on niivõrd suur, et kõike pole võimalik üles lugeda, kuid veidi siiski.

Venemaa opositsionäär Aleksei Navalnõi on veendunud, et peaminister Dmitri Medvedev on Venemaa üks korrumpeerunumaid ja rikkamaid riigiametnikke. Selle tõestamiseks avalikustas ta märtsi algul loetelu Dmitri Medvedevile kuuluvast nii kodu- kui ka välismaisest varandusest ja kinnisvarast, mida peaminister pole kunagi oma tuludeklaratsioonidesse märkinud.

1. Medvedevile kuuluva vara jälile jõuti tänu 2014. aastal lahtimurtud postkastile firtreeman14@gmail.com, mida kasutati netiostude sooritamisel. FBK selgitas välja, et selle postkasti abil omandatud esemed (näiteks jooksukingad ja spordisärgid) ilmusid mõne aja pärast peaministri selga. Ostud vormistati Viktor Djatšenko nimele, keda Navalnõi nimetab Medvedevi varanduse ja rikkuse käsutajaks.

2. Medvedeviga seotud fondile, mis ei tegele heategevusega ja praktiliselt ei tegutsegi, kinkis Venemaa üks rikkamaid ärimehi Ališer Usmanov villa ja 4,3 hektari suuruse maa-ala Znamenskoje külas Rubljovkas viie miljardi rubla väärtuses.

Nimetatud fondi juhivad samad mehed, kes on fondide Dar ja Gradislava eesotsas, mis haldavad Medvedevi kinnisvara Pljossi linnas ja mujal. Dari juhib näiteks Medvedevi kursusevend ja sõber Ilja Jelissejev. FBK hinnangul saab sellist kingitust oligarhilt peaministrile pidada üksnes altkäemaksuks.

3. Medvedevil on Kurski oblastis Mansurovo külas mõis 240 000 ruutmeetril, mille koosseisu kuuluvad 1500ruutmeetrine elumaja, kaks helikopteriplatsi, tehistiik, spordistaadion.

Medvedevi mõis Kurski oblastis Mansurovo külas.

Kogu kupatus kuulub paberite järgi põllumajanduskoondisele Mansurovo, mille juhtkonnas on taas Ilja Jelissejev, kes nimetab seda residentsi ühekorruseliseks puitehitiseks mõningate mugavustega.

4. Medvedev kasvatab viinamarju. Fondile Sotsgosprojekt kuulub Anapa lähistel sada hektarit maad, millel kasvavad viinamarjapõõsad. Medvedevi sidet viinamarjakasvatusega on täheldatud ka tema ametialasest tegevusest, milles võib näha huvide konflikti: ta on peaministrina pühendanud suurt tähelepanu veinitootmisele, muutes veini alkohoolsest tootest põllumajandustooteks ja lubades kodumaise veini reklaami televisioonis.

5. Medvedevil on isiklik suusaspordikuurort Sotšis Psehhako mäel, mis kuulub ametlikult Talviste Olümpia-spordialade Toetusfondile, mille juht on taas Ilja Jelissejev. Residents asub 4000 ruutmeetril ja selle ametlik maksumus on 2,6 miljardit rubla, kuid FBK hinnangul on tegu teadlikult alandatud hinnaga.

FBK arvates võib väärtuseks olla minimaalselt seitse miljardit. Fotod Medvedevi Instagrami kontol tõendavad, et ta veedab selles residentsis sageli aega. FBK seisukoha järgi rikub Medvedev juba vähemalt kolm aastat seadust, jättes selle kinnisvara deklareerimata.

6. Medvedevil on kombeks omastada riigivara. Seda tehakse osaühingute kaudu, mis ostavad riigilt kokku krunte, mis mõne kuu pärast registreeritakse fondi Dar omandiks.

Krundid saadakse kätte suhteliselt odavalt: näiteks Maslovo külas asuv 20 hektari suurune maalapp maksis ametlikult 601 miljonit rubla, kuid selle turuhind on neli miljardit.

7. Medvedevile kuulub maja, kuhu võib sisse sõita autoga. Peterburi kesklinnas ostis üks kompanii vanaaegse maja, mis kolme kuu pärast anti üle fondile Dar, misjärel ehitati maja ümber 29 korteriga eliitmajaks.

8. Medvedevil on merejahid ja viinamägi Itaalias. Peaministri usaldusisik Ilja Jelissejev omab kaht merejahti, mis maksavad kokku 16 miljonit dollarit ja mida on üsna tihti märgatud Medvedevi Pljossi residentsi juures.

Medvedevi viinamägi Itaalias.

Sellest lähtudes oletab FBK, et Jelissejev saadab pidevalt Medvedevit, elab tema majas ja sõidab koos peaministriga jõgedel. Veel kuulub Jelissejevile miljon ruutmeetrit viinamarjakasvandust Itaalias Toscana maakonnas, mitu tuhat ruutmeetrit tootmishooneid ja vanaaegne villa 39 toaga.

9. Medvedeviga seotud fondid said annetustena kokku 70 miljardit rubla (üle miljardi euro), kuid see ei pruugi veel olla lõplik summa.

10. "Suvila Pljossis, mõis Rubljovkas, salajane mägisuvila Psehhakos, krundid Utrišis, Olginkas ja Moskva-lähedases Maslovo külas, Anapa viinamarjaistandused, korteriteks ümber ehitatud krahvi villa koos autoliftidega, põllumajandusäri ja merejahid – kõike seda hallatakse ühest keskusest.

Medvedevi suusaspordikuurort Sotšis Psehhako mäel.

Ka finantseerimine on tsentraliseeritud. [...] Kogu süsteemi ühendav element on Dmitri Anatoljevitš Medvedev," kirjutati FBK uurimisraportis.

11. Aleksei Navalnõi kinnitusel on Medvedevile kuuluv vara omandatud oligarhidelt saadud altkäemaksude ja riigipangalaenude eest. Veel rõhutas FBK, et peaminister koos oma usaldusisikutega on rajanud kuritegeliku skeemi, mis rajaneb mitteärilistel fondidel.

Venelased ootavad Kremlist juhtnööre

Venelaste hulgas ei ole Navalnõi kuigi populaarne, sest Venemaal ollakse harjunud traditsiooniliselt usaldama ja uskuma rohkem kõige kõrgemaid riigijuhte kui viimaste vastu võitlejaid.

Enamiku venelaste meelest ei saa nende juhid olla pätid, kaabakad ega lurjused ning nendeks viimasteks on tegelikult hoopis presidendi ja peaministri kritiseerijad.

Kuna Kreml ei kommenteerinud esialgu ühe sõnagagi Navalnõi süüdistusi Medvedevi kohta, siis ei osanud lihtsad venelased võtta seisukohta, kummale poole hoida. Enamik venelasi on lihtsalt niimoodi välja õpetatud, et nad ootavad kõrgemalt juhtnööre ja omapäi otsustada ei tihka.

Pärast Navalnõi fondi süüdistusi hakkasid sündmused väga kiiresti arenema

Pärast Navalnõi fondi avalikustatud süüdistusi peaministri ebaseadusliku vara asjus hakkasid sündmused kiiresti arenema, kusjuures skandaali peategelane Dmitri Medvedev eelistas esialgu üldse vaikida. Alljärgnevalt esitame põhisündmused kronoloogilises järjekorras.

VASTASSEIS: Venemaa opositsionäär Aleksei Navalnõi (vasakul) on veendunud, et peaminister Dmitri Medvedev on Venemaa üks korrumpeerunumaid ja rikkamaid riigiametnikke. (Reuters / Scanpix)

(AFP / Scanpix)

26. märtsil toimusid Moskvas ja Venemaa paljudes linnades Navalnõi raportist ajendatuna sanktsioneerimata korruptsioonivastased miitingud üldnimetusega "Ta pole teile Dimon" («Он вам не Димон»), mis on ühtlasi ka Navalnõi filmi pealkiri.

Miitingute otsene ajend oli võimude vaikimine Medvedevi vastu esitatud korruptsioonisüüdistuste osas. Osalejaid oli kümneid tuhandeid. Nende ürituste käigus arreteeriti üle tuhande inimese, keda süüdistati huligaansuses, politseinike ründamises ja vägivallatsemises.

Moskva miitingul vahistati ka Navalnõi. Ta mõisteti miitingu organiseerimise eest 15 päevaks vangi ja samuti nõuti temalt sisse rahatrahv 20 000 rubla. Navalnõi vabanes 10. aprillil, misjärel kutsus inimesi üles uutele korruptsioonivastastele miitingutele, mis peaksid toimuma 12. juunil.

4. aprillil ehk üle kuu aega hiljem otsustas Medvedev lõpuks kommenteerida FBK süüdistusi. "Võetakse igasugust kõntsa, kogutakse minu kohta kõikvõimalikku jama, mulle tuttavate inimeste kohta ja inimeste kohta, kellest ma pole kunagi midagi kuulnud.

Paikadest, kus ma olen olnud ning paikadest, millest ma pole iial midagi kuulnud. Kogutakse dokumente, fotosid, riideid. Seejärel esitatakse mulle selline produkt," rääkis Medvedev.

5. aprillil teatas Levada Keskus, et pärast Navalnõi filmi avalikustamist on Medvedevi reiting langenud 10%. Samal ajal suurenes Navalnõi toetus 10%ni.

12. aprillil teatati, et Navalnõi vastu anti sisse kohtuhagi. Huvitaval kombel polnud Navalnõi kohtusseandjaks Medvedev, vaid hoopis miljardär, metallurgiatehaste, netiäride ja ajalehtede omanik Ališer Usmanov, keda Navalnõi fond süüdistas altkäemaksu andmises.

Ališer Usmanov (Reuters / Scanpix)

Usmanovi kinnitusel on FBK info tegelikult laim. Rikkuri sõnul sai ta loovutatud mõisa eest vastu kaks maatükki, kus ta kavatseb hakata ehitama. Navalnõi vastus tuli silmapilkselt: Usmanovi väited ei vasta tõele, kuna fondil Dar polnud maad, mistõttu ei saanud selline vahetustehing ka toimuda.

"Usmanov elab rängalt üle seda, et teda on nimetatud kurjategijaks," ironiseeris

Navalnõi. "1990. aastatel istus ta Usbekistanis vangis kas vägistamise või kelmuse eest. Ta oli kurjategija ja on seda praegugi."

Navalnõi sõnul on tal olemas dokumendid, mis kinnitavad Usmanovi süüd altkäemaksuandjana.

Usmanovi-Navalnõi kohtuprotsessi oodatakse suure huviga, sest ei juhtu kuigi sageli, et miljardär

(Usmanovi varanduse suuruseks arvatakse olevat 15–18 miljardit dollarit) hakkab jõudu katsuma paljasjalgse kirikurotiga. Navalnõi on selliste asjadega arvatavasti juba harjunud, sest teda on tassitud ülekuulamistele, kohtusaalidesse ja vangikongidesse sagedamini kui tavavenelane käib poes.

14. aprillil otsustas Navalnõi kohtusse kaevata ka Medvedevi ülikooliaegne kursusevend Igor Jelissejev, sest ükski Navalnõi esitatud väide ei vastavat tema sõnul tõele. Jelissejev kinnitas, et kõik, mis FBK andmetel kuulub Medvedevile, on tegelikult hoopis tema enda varandus.

18. aprillil pöördus Transparency Internationali Venemaa osakond president Vladimir Putini poole palvega, et riigipea kontrolliks, kas Medvedev on järginud kõiki korruptsioonialaseid seadusi ja kas tegu pole huvide konfliktiga.

Vladimir Putin (Reuters / Scanpix)

19. aprillil esines peaminister Medvedev iga-aastase aruandega riigiduumas, mille ajal tuli tal kommenteerida ka Navalnõi esitatud süüdistusi. Sellekohase küsimuse esitas kommunist Nikolai Kolomeitsev.

"Ma ei hakka kommenteerima poliitiliste sulide absoluutselt valelikku produkti," teatas Medvedev vastuseks rahvasaadikule. Samas on Medvedev hakanud vihkama sõna korruptsioon, sest kui 2013. aasta aruandes riigiduumale esines see sõna tema kõnes kuuel korral, siis tänavu see sõna tema tekstist puudus.

Selleks päevaks oli Navalnõi filmi "Ta pole teile Dimon" vaadatud Youtube’is ja teistes kanalites üle 35 miljoni korra.

19. aprillil teatas ajakirjandus, et Moskva kohtutes võeti 26. märtsi miitingute eest vastutusele 488 inimest, kellele määrati enamasti rahatrahv, kuid mõnikümmend saadeti ka trellide taha.

25. aprillil avalikustasid Medvedevi salaimpeeriumiga seotud fondid esimest korda finantsaruanded, millest ilmneb, et nelja fondi eelarve oli 2016. aastal ühtekokku 3,7 miljardit rubla.

Samas ei kirjutata, milliseid kulutusi selle rahaga tehti. On vaid lühidalt märgitud, et raha kasutati jooksvateks kuludeks. Kui pidada nimetatud nelja fondi üheks ülifondiks, siis on tegu suurima heategevusfondiga Venemaal.