Kas mäletate veel seda põletavalt kuuma lauljatari elektroonilisest kollektiivist Tiger Milk? Kui vahepeal võis arvata, et pildilt kadunud Eva Vaino on ehk Eestimaa tuule sootuks jalge alt pühkinud, siis paistab, et tegelikult ei ole 2015. aastal Eesti tõusvaks täheks tituleeritud naine laulmist ning esinemist jätnud.

Alles hiljuti andis ta särtsakalt julge etteaste olümpiahõbedate Toomas ja Tõnu Tõniste sünnipäevapeol, kus intensiivsusest pulbitsev šõu "Queen of the night" publiku lausa, et sõnatuks võttis.