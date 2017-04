2016. aasta sügisel käivitus muusiku kodulinnas Peterburis Akadeemilises Kapellis Grebenštšikovi uus sooloprojekt „BG Symphony“. Selle aja jooksul on ta esinenud orkestriga Venemaal, Ukrainas, Lätis ja Iisraelis. Kontserdi arvustustest: „See, kes ütleb, et BG on tardunud pronkskujuks ja end täielikult klassikuna tundma hakanud, paneb mööda. Esietendusel mängis Grebenštšikov nii, nagu oleksid kõik rokijumalad Peterburi Akadeemilise Kapelli sümfooniaorkestri sisse asunud.“

Koos Grebenštšikoviga esinevad muusikud ansamblist Akvarium: legendaarne basskitarrist Aleksandr Titov, soolokitarrist Aleksei Zubarev ja Iiri löökpillimängija Liam Bradley.

Eestis vaimustuses

1972. aastal ansambli Akvarium asutanud Boriss Grebenštšikov on üks tuntumaid Vene muusikuid, kelle nimi on juba aastakümneid Vene rokkmuusika sümbol. Ja mitte ainult rokkmuusika. Tema initsiaalid BG tähendavad igale muusikasõbrale sama palju kui ansambli Akvarium nimigi. Grebenštšikov pole mitte ainult 45 aastat tagasi kokku kutsutud Akvariumi selge ja vaimne liider, ta on ka peamine muusika- ja sõnade autor ansambli albumitel või sooloplaatidel. Samas on ta öelnud, et sõnal on tema jaoks olnud alati sama oluline või isegi olulisem roll kui helikeelel. Läbi aegade on ta kasutanud oma muusikas eri maade rahvameloodiaid ja -pille.

Kriitikud on leidnud, et Boriss Grebenštšikovi ja Akvariumit on loominguliselt mõjutanud The Beatles, Bob Dylan, David Bowie, Jethro Tull, King Crimson ja Roxy Music.

Grebenštšikov pole kunagi varjanud oma Eesti vaimustust ja nii on ta esinenud siin varem koguni seitse korda, viimati täpselt aasta tagasi Rock Cafés. Bändi liider on tunnistanud, et Eestiga seovad teda kõige soojemad suhted.

„Esimest korda hääletasin Eestisse 1974. aastal. Tollal oli Tallinn minu jaoks vaba Euroopa pealinn. Mäletan, kuidas me käisime Viljandis rokifestivalil. Eriti on meeles Gunnar Grapsi ansambli esinemine,“ on Grebenštšikov meenutanud.