Kiievis sai õnneliku lõpu lugu, mis on ühendanud paljusid inimesi mitmes riigis – Eesti delegatsioon andis omastele üle Narva all Teises maailmasõjas hukkunud sõduri graveeringuga lusika.

Välismaa kolleegide abil õnnestus leida üles soldati Kiievis elav lapselapselaps Natalija Bolõla, kes rõõmustasid leiu üle väga, kuna perekonnas polnud vaarisast midagi säilinud – ei ühtegi fotot ega isiklikku asja. Naisel on väga kahju, et tema ema suri aasta tagasi ja ei jõudnud käes hoida lusikat, mis oli tema vanaisaga kaasas sõjapäevil ja tema surmahetkel.

Koos lusikaga sai ukrainlanna ka vaarisa hukkumispaiga piirkonna kaardi, kuhu märgitud lusika leiukoht. „Me üritasime teha kõik, et üks lahendamata lugu oleks vähem. Veel üks lugu sai lõpu. Minevik pole enam nii hägune… olevikus on meil on väärikaid inimesi ja mitte vähe. Tõeline tänu kõigile,“ on Efendijev samuti tänulik. Ehk kasvavad sõjahaavad lõpuks kokku ja kõik hukkunud leiavad rahu.