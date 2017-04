Rahandusminister Sven Sesteri kostitamist sõnaga idioot võiks võtta kui robustse kõnepruugi poolest tuntud opositsioonipoliitiku meeleheitlikku raevupurset. Ent kui iga koalitsioonipoliitik peab vajalikuks oma sõnadega öelda, et selline eneseväljendus ei kõlba, võime kindlad olla, et Sven Sesterit jääb Jürgen Ligi hinnang saatma samamoodi, nagu piisab öelda vaid „sisserändaja poeg roosast erakonnast“, „kaunid suured silmad suletud suu kohal“ ja „kaagutab“, et mõista, millisest Ligi rivaalist jutt.

Rahulolematud ravile!

Haridusministeeriumi vastus Georg Otsa kooli direktori Aarne Saluveeri vastu umbusaldust avaldanud õpetajatele paneb kulme kergitama: ühepoolselt õpetajate tunnitasu alandanud koolijuht on rikkunud seadust, ent võiks ametis jätkates asuda õpetajatega erimeelsusi lahendama psühholoogi abil. Kas sõnum kõigile teistelegi pedagoogidele on, et ränki juhtimisvigu täheldades ärge vaevake end ministeeriumi tülitamisega, vaid otsige parem kohe ravi?