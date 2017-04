Üheksa kuud kehva suusailma on selleks korraks läbi, esimesed plusskraadid paitavad põske ning enne, kui saame kalendrisse keerata lehekuu, toimub talveunest tärkava Eesti mitmes paigas palju meeleolukaid üritusi.

Suve saabudes ei saa küll keegi väita, et Eestis on igav elada. Korraldajad näevad ränka vaeva, et kolmel-neljal soojal kuul toimuks võimalikult palju. Juba aprillikuu viimane nädal pakub seiklusi rohkem kui küll.

Nädalavahetusel süüdatakse volbripäeva auks mitmel pool lõke ja peetakse kostüümipidusid. Haapsalus saab uudistada õudus- ja fantaasiafilmide festivali, Tartus on aga lahti läinud tõeline tudengimöll: noored saavad ennast proovile panna tudengikoka võistluses, osaleda Emajõe veemöllul ja Hirmufaktoris. Tallinnas on aga esimest korda kohvifestival. Pühapäeva õhtu lõpetab meeleolukalt superstaar Imany, keda soojendavad Nordea kontserdimajas kodumaised tuntud artistid.

Kuid tegevust jagub küllaga koduski: aiad vajavad hooldamist, taimed istutamist ja metsast saab aknalauale särama noppida esimesed lilleõied.