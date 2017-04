Kas tõesti kuidagi teisiti ei saanud, küsivad imestuse ja nördimusega paljud lapsevanemad, kes on lugenud Kuressaare gümnaasiumis toimunud äkkrünnaku õppusest, mis venis nii pikaks, et koos õpetajatega umbseks muutunud ruumidesse lukustatud algklassilapsed olid sunnitud häda tegema klassi prügikasti või kraanikaussi. Kui oht olnuks reaalne ja koolikoridorides jooksnuks politseiametnike asemel püssiga ründaja, ütleksime, et sedasorti läbielamine oli paratamatu. Kuid ebamugavus, hirm ja alandus, mida kogesid ka esimese klassi õpilased, oli päris, isegi kui oht seda polnud.

Tõigast, et olukorda saanuks lahendada teisiti, annab tunnistust, et oli neid õpetajaid, kes õpilasi tualetipausile lubasid ja klassiruumide aknaid avasid – seda politsei- ja päästeameti töötajate nõusolekul. Vaevalt tähendab see, et mõnel lapsel tekiks ohtlik väärarusaam, et päris kriisiolukorras oleks see võimalik – eriti kui õpetaja selgitab, mis vahe on õppusel ja olukorral, mis pole kooli ja korrakaitsjate kontrolli all. Kuid üks negatiivset tähelepanu pälvinud õppus ei tähenda veel, et koolides tuleks nende korraldamine lõpetada. Pigem vastupidi.

Õppused ei peaks andma uut hoogu hirmudele, vaid sisendama kindlustunnet, et inimene teab, kuidas ootamatus olukorras käituda – ebaõnnestunud õppus mõjub aga hoopis laastavalt. Seega peaks meil enne õpilaste asjatut hirmutamist olema kindel veendumus, et kõikides Eesti koolides õpetavad ohutusküsimustes hästi instrueeritud õpetajad, kes ei pelga küsida abi ja nõu. Kuid peamine järeldus Kuressaare koolis toimunust võiks olla, et õppused ongi õppimiseks. Loodetavasti on meie koolid ja politsei nüüd ühe õppetunni võrra rikkamad.