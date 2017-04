Kölni ringkonnakohus mõistis täna seistmeks aastaks vangi eestlanna Anne Diersi, kes süüdistuste kohaselt oli tapnud oma elukaaslase, kirjutas Kölner Stadt-Anzeiger.

Kuna naine kannatab alkoholismi all ja ka kuritegu oli toime pandud alkoholi mõju all, tuleb Diersil kohtu otsusel läbida ka vastav teraapia. Ravi algab kinnises kliinikus, ajal, kui kinnipeetav on oma karistusest ära kandud aasta ja kuus kuud.

Naine pussitas surmavalt oma 62aastast elukaaslast läinud aasta juunis.