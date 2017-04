Uudistesait euronews.com kirjutab, et presidendikandidaat Emmanuel Macron keelas Vene uudistekanalitel Sputnik ja Russia Today tema üritustele tulla. Samuti ütles ta, et presidendiks saades kavatseb ta "Poolaga midagi ette võtta". Macron viitas Euroopa Liidu nõuetele, mida Poola ja mõned teised riigid tema sõnul pole täitnud.

Tsentristist Macron vihastas Vene meedia välja sellega, et keelas nende uudistekanalitel Russia Today ja Sputnik oma üritusi kajastama tulla. Poliitik kritiseeris kanaleid kui valeuudiste levitajaid ja kahepalgelisi väljaandeid, mis üritavad temast tahtlikult halvemat muljet jätta kui rivaal Marine Le Penist. Vene meedia kriitikud arvavad, et Venemaa üritab Euroopa valimisi mõjutada nagu väidetavalt mõjutati USA presidendivalimisi. Venemaa välisministeerium nimetas süüdistusi ennekuulmatuteks.

Macroni süüdistused ei piirdunud vaid Vene meediakanalitega. Ta kritiseeris teravalt ka Poolat, kes tema sõnul rikub Euroliidu nõudeid. Ta lubas valituks saades Poolat ja teisi EL-i nõudeid vältivaid riike sanktsioonidega karistada. Mainimata ei jäänud ka Ungari, kus toimuvad praegu meeleavaldused Kesk-Euroopa ülikooli kaitseks, mida Ungari valitsus väidetavalt sulgeda üritab.

"Ei saa nii, et meil on Euroopa Liit, mis arutleb põhjalikult iga riigiga pisimagi rahastust puudutava punkti üle ja siis ei tee midagi, kui Liidu liige käitub nagu Poola või Ungari, sellistel teemadel nagu ülikoolid ja haridus, või pagulased, või fundamentaalsed väärtused," ütleb Macron. Kas Macronil on midagi öelda ka Balti riikide kohta, pole teada. Macroni sõnavõtt meenutab Euroopa Komisjoni poolt sellel kuul tulnud kommentaare, kus arutati võimalust trahvida neid liikmesriike, kes pole pagulaste vastuvõtmisel piisavalt panustanud.