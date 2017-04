"Reeglite kohaselt tuleb kirja panna, milline miin, kuhu, millal ja kes pani," kirjeldas erusõjaväelane Sulg reegleid. "Aga siin midagi sellist ei tehtud. Positsioonid vahetusid, üksused vahetusid. On olnud juhuseid, kus üksused satuvad enda poole miinide otsa. Kolm aastat on sõditud, laskemoona ja miine on kõikjal, rindejoon on meeletult mineeritud. Ühe leidis meie patrull üles."

Tagantjärele ei tee mitte keegi kindlaks, kes OSCE patrullile saatuslikuks saanud miini paigutas.

"Olime parasjagu Luganskis, sõjategevust ei olnud, aga linna lähedal käisid paugud," jutustab miinide jõhkruse ja arvukuse kohta Sulg paari aasta taguse loo. "Läksime vaatama ja selgus, et miiniväljale sattusid peremeheta jäänud koduloomad, keda oli pärast lahinguid palju. Loomad demineerisid linna ümbruskonda."

Kohalikel on tavaks käia sügiseti metsas talveks marju ja seeni varumas. Isegi sõjaolukorras. Paljud on siiski loobunud just miine kartes, ütleb Sulg. "Seda ohtu ei näe ega kuule, miini tajud alles siis, kui on juba liiga hilja," ütles Sulg.

Vaatlejatele on ohutus eriti tähtis

"Kui vaatlejate patrull välja sõidab, siis kõige olulisem on ohutus," rääkis Sulg. "Esmane kaitse on soomustatud auto, kuulivest ja kiiver. Teiseks on usaldus kohalike vastu. Kui nemad ütlevad, et sinna ei maksa minna, siis ei lähe."

"Autod on väga tugevad," kirjeldas Sulg oma töövahendit. "Soomus peab automaaditulele vastu. Miini otsa sattunud patrullis hukkus üks vaatleja, kuid kaks ülejäänut pääsesid suhteliselt kergete vigastustega – neid auto päästis."

Ühes patrullis on neli-viis vaatlejat, kes liiguvad alati kahe autoga. Kui ühe autoga peaks midagi juhtuma, siis kolib kogu meeskond teise kokku. "Kui kas või üksainus patrulli liikmetest tunneb ohtu, jäetakse sõit pooleli ja pöördutakse tagasi baasi," selgitab Sulg patrullimise põhimõtteid.

"Elu käib siin mööda punast joont," resümeeris Sulg. "Meil on vaja oma lippu näidata, kuid missioon on ohtlik."

OSCE ehk Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon (inglise keeles Organization for Security and Co-operation in Europe) kontrollib enam kui 600 vaatlejaga rahulepingutest kinnipidamist Ida-Ukrainas.