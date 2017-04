Sulgi sõnul on OSCE ilmselt ainus organisatsioon, kellel on ülevaade kõigest Ukrainas toimuvast, sest rohkem kui 600 vaatlejat hoiavad silma peal kodanike meeleoludel, humanitaarolukorral, inimõiguste seisul ja paljul muul. Kokkuvõttes jälgib OSCE, kuhu riik liigub.

Organisatsiooni vaatlejad on aga ühed kõige informeeritumad inimesed kriiside teemal ja see on Sulgi meelest kasutamata kapital. „Näiteks, kuidas suudab Ukraina hallata suurt põgenikevoolu? Isegi kui nad teevad seda täiesti valesti, on see meie jaoks väga oluline teadmine, et nii ei tohi teha,“ võrdleb Sulg Ukrainat lõputu õppepolügooniga. Kahjuks on süstemaatilist teadmiste kogumist vähe, kuid Sulg tahab kõik nähtu talletada ning selle kogemuse Eestisse tuua.

„Vaatlejal on ainulaadne võimalus liikuda terves riigis, kohtuda kõikidega alates tavalistest inimestest kuni tipp-poliitikuteni,“ räägib Sulg, kel on olnud võimalus vestelda ka näiteks Luganski rahvavabariigi presidendiga.

Sõda on ja ei ole ka

Küsimusele, kas Ukrainas on sõda või väiksemad relvakonfliktid või ikkagi habras rahu, vastab mitu aastat Ukrainas rahuvaatlejana töötanud Sulg ühe poliitiku sõnadega, kes võttis Ukrainas toimuva tabavalt kokku: „Tulistatakse nagu sõjas, surrakse nagu sõjas, aga me ei nimeta seda sõjaks.“

Ida-Ukrainas on rindejoon, üksused on positsioonidel, paigas on kontrollpunktid ja aeg-ajalt tulistatakse. Sulg soovitab lugeda-kuulata päevauudiseid või tema kolleegide koostatud raporteid – iga päev mitukümmend tulevahetust, mitu haavatut ja mõned hukkunud.

Rahuvaatlejate valged džiibid mõjuvad rahustavalt. „Nad tunnetavad seda, et me kogume informatsiooni ja meie nähes nad ei julge tulistada,“ selgitas Sulg. „See ongi meie üks ülesanne, mida meil õnnestub ka täita.“

Osa rahustamise protsessist on ka rindejoone ületamine. „Ütlen kontrollpunktis, et lähen nüüd teisele poole ja hakkan astuma,“ kirjeldab Sulg oma igapäevast praktikat. „Kui ma jõuan teisele poolele, siis ma näitan sellega, et kõik, mis vastaspoolelt tuleb, ei ole vaenulik.“

Väga levinud on ka see, kus kaks patrulli liiguvad paralleelselt rindejoonega. Raadio teel hoitakse sidet ning jõutakse samal ajal vastastikku asuvatesse kontrollpunktidesse. Vähemalt selleks lühikeseks ajaks lakkab tulevahetus kindlasti.

Peetakse luurajateks

Kuidas vaatlejaid vastu võetakse, sõltub enamasti sellest, millisel hetkel nad saabuvad ja mis on äsja juhtunud.

„Sattusin kord kontrollpunkti, mis oli olnud tule all ja kus oli keegi ka surma saanud,“ meenutab Sulg. „Ma saan aru mind vastu võtnud kontrollposti ülema tigedusest, et mis teist kasu on, kui kogu aeg tulistatakse.“

Ta tõdeb, et neid peetakse ka spioonideks. „Arvatakse, et kogume informatsiooni vastaspoolele. Paljud eeldavad, et me oleme nagu politsei, me saame kedagi karistada. Ei saa. Vaatlejatel pole mingit õigust sekkuda.“ Suhtumine on mõlemal pool rindejoont, täpselt ühesugune. „Tuleb lubada inimestel auru välja lasta ja siis saame rahulikult seletada oma ülesandeid,“ ütleb Sulg, kes on sageli võtnud endale kohalike inimeste pihiisa rolli – räägitakse kõik südamelt ära. Inimeste frustratsioon on meeletu, nad soovivad rahu.

Ainult leidlikud jäävad ellu

„Elu on seal trööstitu,“ kirjeldab Sulg olukorda rindetsoonis. „Allesjäänute nutikus väga suur. Ülejäänud rändavad minema või surevad välja. Mõni aasta tagasi rääkisid inimesed, et nad pole aasta otsa palka saanud. Eestis on inimestel ilmselt paari kuuga säästud otsas. Alles 2015. aastal hakati korraldama mingit pensionide maksmist. Aga Luganskis ei toimi ükski pank. Kohalikud riskivad kogu aeg eluga ja käivad üle rindejoone Ukraina poolel raha järel.“