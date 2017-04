Naise lõhn pole 77aastast Al Pacinot veel ära tüütanud – Hollywoodi veterani nähti endast 40 aastat noorema kallimaga merelainetes amelemas.

Iltalehti teatel on Pacino ja Lucila Sola (38) juba seitse aastat koos olnud. Nagu näha, pole nende kirg hääbunud – vanameister ja seksikas argentiina näitlejanna, kes on osalenud sarjades “Moodne perekond” ja “Kondid”, õrnutsesid Mehhiko päikese all nagu vastarmunud.

Armulugu on üle elanud ka madalseise – kaks aastat tagasi räägiti, et paar on lahku läinud. Kuid mullu suvel nähti neid taas koos.

Aastakümnete jooksul on Pacinol olnud mitmeid kaaslannasid, kuid abieluköidikutesse pole ta lasknud end mähkida.