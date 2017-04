Hiinas jäi teele jooksnud mudilane kahe auto alla, kuid õnneks pääses eluga.

Videol on näha, kuidas laps teele jookseb ja esimene maastur temast üle sõidab, vahendab Emirates 24/7. Järgmine auto teeb sama, sest asus politsei teatel esimesele sõidukile nii lähedasl, et ei näinud last.

Peagi jookseb autodest maha jääva lapse juurde ema ja haarab lapse sülle.

Mudilasel õnnestus imekombel eluga pääseda.