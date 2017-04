Nüüd tõusid barrikaadile Keskerakonna liikmed, esmalt soovis Ligi vabandust kuulda peaminister Jüri Ratas, kelle sõnul on rahandusminister näidanud üles professionaalsust ja meeskonnavaimu riigi eelarvestrateegia koostamisel, rahanduse planeerimisel ning maailmavaatelistes aruteludes.

Peaministri hinnangul pole Ligi rünnak Sesteri vastu mitte esimene ega kolmas kord, vaid juba välja kujunenud muster. Ratasel sekundeeris Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid, kes samamoodi nõudis Ligilt vabandamist Sesteri ees.

Isamaa ja Res Publica Liidu meedianõunik Priit Värk ütles, et IRL-il ei ole mingit soovi kommenteerida asju, mida Jürgen Ligi kuskil facebookis kirjutab. Ka Sven Sester ise ei ole enda sildistamise ega Ligi riigieelarve kriitika kohta miskit kostnud.

Kristen Michal kirjutas facebookis oma erakonnakaaslase kaitseks, et asju tuleb öelda nagu nad on: „Doktor Ligi välja kirjutatavad rohud või väljaütlemised pole alati silitamised. Ühises ruumis on viimasel ajal moes veeretada juturatast. Aga asjadest võiks rääkida nii nagu on. Kui valitsus esitleb kuut uut maksu. Ignoreerib Eesti Panga ja majandusinimeste hoiatusi, et pole aeg defitsiiti minna. Keerab tuksi maailma parima maksusüsteemi - lihtsa asemel saab segane. No pagan, siis keegi peab ju ütlema, et asi on pahasti.“

Jürgen Ligi ise oma väljaütlemises midagi erakordset ei näinud, vaid andis Sesteri suunas tuld edasi: „Iga ta lause on teadjamale plära. „Inimeste palk tõuseb maksuvabast miinimumist 12%“ näiteks. Mida see tähendab? Mul ja minu tutvusringkonnas enamusel väheneb, sest valdab kõrgharidus, keda neist minister inimeseks ei pea? Miks meedia talub seda jama ja haagib end hoopis ühe tillukese selleteemalise sõnumi külge kommentaariumis?“