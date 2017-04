Hollandi rõõmus pidupäev, mil Hollandi linnad ja külad mattuvad rahvusvärvi oranži, möödus intsidentideta, kirjutab Netherlands Times. Kuningas Willem-Alexander sai eile 50-aastaseks.

Kuningapäeva (või kuningannapäeva, oleneb valitsevast monarhist) on tähistatud juba 1885. aastast. Siis tähistati 31. augustil printsessipäeva, väikese printsess Wilhelmina viiendat sünnipäeva. Liikuva püha päev oleneb valitseva monarhi sünnipäevast või kroonimise päevast. Näiteks kuninganna Beatrixi, Willem-Alexanderi ema sünnipäev on jaanuaris, kuid kuningannapäeva tähistati 30. aprillil, tema kroonimispäeval. Kuningas Willem-Alexanderi õige sünnipäev oligi eile.

2013. aasta 30. aprillil tähistati Beatrixi auks kuningannapäeva viimast korda, samal päeval andis ta trooni üle oma pojale. Kuninganna on praegu 79-aastane ning rahva seas armastatud. Ka praegune riigipea naudib üsna kõrget rahva toetust - tema tegevust kuningana hindab heaks 70% rahvast. Tema abikaasa, kuninganna Maximaga on rahul suisa 75% elanikkonnast. Lausa viiendik elanikkonnast arvab, et kuningal võiks võimu rohkemgi olla. Kuninglikul paaril on kolm tütart, neist vanim 13-aastane kroonprintsess Catharina-Amalia.