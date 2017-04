Tallinna linnavalitsus moodustas Õpetajate Kodu eluasemekomisjoni ning kehtestas uue pedagoogidele mõeldud munitsipaalmaja eluruumide üürile andmise korra.

„Õpetajate Kodu rajamisega toetab Tallinna linn õpetajaid eluasemeprobleemide lahendamisel – selles sügisel valmivas korterelamus asuvad eluruumid antakse üürile Tallinna linnas asuvas koolieelses lasteasutuses, põhikoolis, gümnaasiumis, huvikoolis või kutseõppeasutuses töötavale õpetajale,“ ütles abilinnapea Eha Võrk.

„Õpetajate Kodul saavad olema parimad energiatõhususe ja taastuvenergia lahendused, mis tagavad võimalikult madalad ülalpidamiskulud. Maja soklikorrusele ehitatakse lisaks panipaikadele ka ruumid lapsevankrite ja jalgrataste hoidmiseks ning mänguruum lastele. Uuslinna tänav on logistiliselt väga heas asukohas ning sobib seega ka teistes linnaosades töötavatele haridustöötajatele.“

Korteri taotlemise lisatingimuseks on, et taotleja enda või temaga koos ühist eluruumi kasutada soovivate isikute omandis ei ole Harju maakonnas asuvat eluruumi ega hooneühistu liikmesust, mis annab õiguse kasutada eluruumi. Eluruumi üürimise taotlusi hakkab Tallinna Linnavaraamet vastu võtma 15. maist. Taotluse saab esitada eelistatult digitaalselt allkirjastatud elektroonilise dokumendina. Kui taotlust ei ole võimalik esitada elektrooniliselt, esitatakse see kirjalikult.

Uuslinna tn 3a kinnistule rajatavasse 75 korteriga elamusse on planeeritud 40 ühetoalist ning 35 kahetoalist korterit. Eluruumide üüri suurus on 5,21 eurot eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta ühes kalendrikuus.

Eluasemekomisjon lähtub eluruumi üürile andmise ettepaneku tegemisel taotleja töökoormusest, senistest elamistingimustest ja hariduskorralduslikest vajadusest. Eluruumi üürile andmise otsustab linnavalitsus, arvestades eluasemekomisjoni ettepanekut.

Foto: Scanpix