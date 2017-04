Tallinnas toimuval HOTRECi aastakonverentsil tutvustati uuringufirma TCI Research poolt aastatel 2013-2017 läbi viidud globaalset uuringut, mille kohaselt on turistidele jaoks hotelli valimisel oluline eeskätt turvalisus, siiras teenindus ja privaatsus.

Uuringufirma TCI Resarch tegevdirektori Olivier Henry-Biabaud`i sõnul tuleb turvalisuse prioriteetsus etteaimamatutes muutustes elamisest.

„Uuring toob esile, et samu väärtusi hindavad erinevad põlvkonnad. Samas on nn Y generatsioon ehk milleeniumi põlvkond varasematest põlvkondadest tunduvalt nõudlikum nii teenuse sisu kui kvaliteedi suhtes ning ei karda seda ka väljendada,“ rääkis Biabaud.

Biabaud`i sõnade kohaselt on Euroopa hotellide ja restoranide tase muu maailmaga võrreldes hea, kuid jääb alla eeskätt külalislahkuse osas.

„Euroopa hotellidel on olemas kõik eeldused, et pakkuda siinkohal suurepärast kvaliteeti , näiteks luksushotellides on see tipptasemel. Konkurentsis on nõrgemad madalama hinnatasemega hotellid,“ sõnas Biabaud.

Uuringu kohaselt on külalislahkus kõrgeim Euroopa riikide seas Norras, Rootsis ja Soomes.

Uuringu kohaselt on reisimisel inimeste jaoks oluline osa ka toidul, mille juures hinnatakse üha enam kohalikke maitsed ja kohalikke produkte, kuid ka siinkohal hinnatakse enim ohutust. Kohaliku toiduvaliku osas on valik kõige parem Rootsis, Itaalias ja Kreekas.

Uuringut tutvustanud Biabaud andis soovituseks, et panustamine disainile ja digitaalse innovatsioonile on sektoris küll oluline, kuid eeskätt tuleks tagada külastajate baasvajaduste täitmine, pakkudes neile turvalisust teenust ning lahket ja ehedat teenindust. Oluliseks märksõnaks on ka külaliste pidev üllatamine.

Foto: Hotell Lydia avamine Tartus