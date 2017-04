Meelelahutusportaal Unilad on sotsiaalmeediasse lisanud humoorika video, mis on kui rusikas silmaauku - võtab täpselt Eesti ilma olemuse kokku!

Sest pole ju mingi üllatus, et Eesti ilm on väga muutlik. Oleme harjunud nägema, et mai kuus sajab lund ning kevadine soe päikesepaiste võib ootamatult asenduda rahe sajuga.