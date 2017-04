Neljapäeva õhtul sai häirekeskus teate, et Viljandimaal Suure-Jaani vallas Taevere külas põleb kulu. Päästjatele kinnitati, et ohus on ka elumaja.

Kui päästajad sündmuskohale jõudsid, siis selgus, et põles mõnikümmend ruutmetrit kulu, mille juhuslikud möödujad olid iseseisvalt kustutanud. Pealtnägijate kiire tegutsemine aitas ära hoida suurema kahju, sest kulu põles elumajast kõigest kolme meetri kaugusel.



Kulupõleng sai alguse lõkkest, mis oli järelvalveta jäetud. Päästjad kustutasid lõkke veega.

Päästjad tuletavad meelde, et lõket tohib teha vaid mittesüttival pinnasel ning tuld ei tohi jätta üksi. Käepärast tuleb hoida ämber veega või tulekustuti.