23-aastane Emily abiellus 62-aastase Billy`ga ja ei hoolinud, et neil on 39 aastat vanusevahet, vahendab The Sun.

Neil on pooleteistaastane poeg nimega Dakota. Pärast lapse sündi vaevad naise sõnul meest mure, et teda ei ole siin ilmas naise ja lapse jaoks enam piisavalt kaua. Naise sõnul teda suur vanusevahe ei häiri.

Naise sõnul oli see ta perele alguses šokk, et ta mees on temast nii palju vanem. Mees on ka varem kahel korral abielus olnud ja tal on viis last varasematest suhestest. Kaks neist elavad noorpaariga koos.

Paarike plaanib järgmisel aastal veel ühe lapse muretseda ja usuvad, et nende armastus on surematu.