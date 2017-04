Kohus tegi täna Juri Vorobei süüdistuses otsuse ja mõistis mehele karmima karistuse, kui prokurör nõudis.

Kohus mõistis Vorobei süüdi Nikolai Tarankovi ettekavatsetud tapmises ning tulirelva ja selle öösihiku ebaseaduslikus käitlemises. Liitkaristuseks mõistis kohus Vorobeile kokku üheksa aastat ja kuus kuud vangistust, mida on peaaegu kaks aastat rohkem, kui nõudis prokurör.

Kohtul on igati õigus määrata nõutust suurem karistus, kuid seda tuleb harva ette. Põhjuseks seekord see, et kohus jättis arvestamata prokuröri esitatud kergendavad asjaolud. Ainus, millega kohus arvestas, ja miks on karistus ka keskmisest taoliste kuritegude puhul määratud karistusmäärast väiksem, oli see, et Vorobei tunnistas end täielikult süüdi ja kahetses tegu. Ka arvestas kohus kaitsja esitletud kergendavat asjaolu, et Vorobei pani teo toime ähvarduse mõjul.