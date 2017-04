Relv, millega Vorobei oma lähituttava Nikolai Tarankovi mullu septembris tappis, kohtualuselt ära võetud öösihik ja üks püstolikuul leiavad koha Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi kollektsioonis. Tapetud Tarankovi riided aga hävitatakse pärast kohtuotsuse jõustumist.

Kohtuotsuses toodud karistuse määr kutsus Haapsalu kohtumajas esile tõsise üllatuse, sest oli ju riigiprokurör Vahur Verte oma märtsikuu süüdistuskõnes palunud karistada Juri Vorobeid tunduvalt leebemalt. Süüdistaja palus arvestada Vorobei uurimise käigus üles näidatud koostöövalmidus ja taotles karistuseks aasta ja üheksa kuud lühemat vangistust ehk siis seitsme aasta ja üheks kuu pikkust ühiskonnast isoleerimist.

Kohtu sõnul oligi selle kohtumenetluse vaidlusaluseks probleemiks karistus. Kohtu hinnangul saab prokuröri välja toodud süüd vähendavaid asjaolusid arvestada siis, kui oleks tegu olnud mõrvaga. Jüri Vorobeile oli aga süüdistus esitatud tapmises. Kohtu väitel on Vorobei süü keskmisest suurem ning karistuse valikul on arvesse võetud see, et ta oma tegusid tunnistas ja kahetsust avaldas. Ka leidis kohus, et kaitsja poolt kergendava asjaoluna esitatud teo toime panemist ähvarduse mõjul võib lugeda karistuse valikul põhjendatuks. Kohus rõhutas korduvalt, et valis kõiki asjaolusid arvestades karistuse alla keskmise, mis tapmise puhul on kümme aastat ja kuus kuud, olgugi, et see on prokuröri taotletust tunduvalt pikem. Selline humaansuse võidujooks ei tarvitse aga legendaarse Tarankovi tapmisloole sugugi veel punkti panna. Kuna motiveeritud kohtuotsus oli protsessiosalistele kättesaadav juba eile, siis asja edasi kaebamiseks, kas prokuröri või kaitsja poolt, on nüüd 15 päeva.

“Selline karistus kahtlemata üllatas, kuigi kohtul on õigus määrata selline seadusest tulenev karistus nagu ta õigeks peab,” hindab Vorobei kaitsja vandeadvokaat Aadu Luberg värsket kohtuotsust. “Kohus peab sellist lahendit aga väga täpselt põhjendama. Nüüd ootan ära, kui saan otsuse motiveeringu tähelepanelikult läbi lugeda, et siis järgnevaid samme kaaluda. Praegu on selge see, et välja kuulutatud karistus tundub põhjendamatult range. Suure tõenäosusega tuleb see edasi kaevata, kuid hetkel on sellest siiski vara rääkida.”

Aadu Luberg nendib rahuloluga, et tema esitatud kergendavaid asjaolusid on kohus igal juhul arvesse võtnud.

Riigiprokurör Vahur Verte ütles, et ta jäi otsusega rahule. "Mul on hea meel tõdeda, et kohtuotsus on üldjoontes selline, nagu ma kohtu käest taotlesin ehk siis kohus mõistis Vorobei süüdi kõigis kolmes süüdistuspunktis, mille ma süüdistuseks esitasin. Samuti on mul hea meel tõdeda, et kohus nõustus karistust kergendavate asjaolude esinemisega Vorobei tegudes ja mõistis talle keskmäärast väiksema karistuse,” ütles prokurör.