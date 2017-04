Eile õhtul tormas suur meeleavaldajate rühm Skopjes Makedoona Vabariigi parlamenti. Pahameele põhjuseks oli albaania rahvusest poliitiku valimine parlamendi eesistujaks.

Parlamendihoones puhkes ka verine kaklus, milles sai viga üle 70 inimese parlamendihoone sees ja väljas, kirjutab Chicago Tribune. BBC kirjutab, et vigastatute hulgas oli ka sotsiaaldemokraatliku partei juht Zoran Zaev, kelle nägu oli veriseks pekstud. Meeleavaldajaid oli umbes 200 ringis, paljud kandsid näol maske. Kõige raskemaid vigastusi sai väikese albaanlaste partei esindaja Ziadin Sela. Peksjad võtsid käiku nii toolid kui ajakirjanike kaamerastatiivid. Vihased protestijad murdsid politseiblokaadist läbi, kui Talat Xhaferi, albaanlasest poliitik Demokraatliku Integratsiooniliidu parteist, valiti parlamendi spiikriks.

Protestijad on endise peaministri, konservatiivi Nikola Gruevski pooldajad, kes nõuavad uusi valimisi. Eelmise aasta detsembris toimunud valimistest saati on riigi poliitiline olukord olnud pingeline. The Atlantic kirjutab, et Gruevski partei võitis küll valimised, kuid ei suutnud kokku koguda vajalikku 61 parlamendiliiged 120-st, et valitsust moodustada. Väiksemad albaanlaste parteid leppisid kokku, et astuvad koalitsiooni ainult Hr Zaevi sotsidega. Kuid selle valitsuse moodustamist takistab riigi president Gjorge Ivanov, Gruevski parteikaaslane. Hetkel täidab peaministri ülesandeid konservatiiv Emil Dimitriev.

Makedoonia natsionalistlikult meelestatud grupid on koalitsioonikõneluste algusest peale tänavatel protestinud. Meeleavaldajad kardavad, et koostöö albaania elanikkonna esindajatega võib kahjustada riigi ühtsust. Albaania päritolu inimesi on rahvastikus umbes veerandi jagu. Eri rahvusgruppide vahel on riigis alati rohkem või vähem hõõrumisi olnud, kuid 2001. aastal oli olukord eriti pingeline ning kardeti, et albaanlaste mäss võib viia kodusõjani. Riigi valitsemine on kõikuvatel jalgadel olnud 2015. aastast, kui parlamenti raputas pealtkuulamisskandaal. Sotsiaaldemokraat Zaev süüdistas siis Gruevskit, et see on lasknud tuhandeid riigitöötajaid pealt kuulata. Vastastikustele süüdistustele järgnesid vägivaldsed meeleavaldused.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ja Euroopa Komisjoni naabruspoliitika volinik Johannes Hahn mõistsid rünnaku hukka. "Vägivallal EI OLE parlamendis kohta. Demokraatial peab laskma edasi minna," kirjutab Hahn Twitteris.