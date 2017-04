Tervise sahver Stevia on toonud otse Itaaliast eestimaalasteni Stevia suhkru, mis on kvaliteetne ning ilma kõrvalmaitseta. Suurepärane suhkru asemel tarbimiseks!

Miks Stevia?

Stevia on suhkrust 300 korda magusam, ei tõsta kehakaalu ning on erinevalt suhkruasendajatest hoopis tervist parandava toimega.

Stevia kasulikud omadused:

• 100% looduslik

• Sobib diabeetikutele ega tõsta veresuhkru taset

• Ohutu hammastele

• Aitab eemaldada toksiine seedimise käigus

• Soodustab haavade kiiret paranemist taaselustades naharakke

• On kalorivaba

• Alandab kaalu

• Stabiilse pH tasemega

• Säilitab oma omadused ka 200 kraadi juures

Stevia rebaudiana on stevia taimeliikide hulka kuuluv taim. Tänu oma tugevale magususele on seda taime kasutatud sajandeid magusainena. Juba 30 aastat on steviat kasutatud paljudes toodetes ning see on tunnistatud tervisele ohutuks.

1kg pakk maksab 12,50.

undefined (Jorgen Norkroos)

Steviat katsetasid kolm naist ja üks mees ning siin on nende kommentaarid:

- Mulle meeldib väga, et stevial ei ole kõrvalmaitset, mis kipub olema nii mõnelgi suhkruasendajal. Samuti pole see liiga magus. Olen kasutanud kohvi, tee ja maitsestamata jogurti magustamiseks. Piisab väiksest kogusest, et saavutada hea magus maitse ja mis on ülitähtis – null kalorit!

- Mina tegin Steviast kakaokreemi (koostisosadeks olid 200ml vahukoort, 2sp kakaopulbrit, naturaalset, ilma suhkruta, 3 sp steviat ja želatiini). Maitse oli magus ja hea ning polnud üldse aru saada, kas tegemist on suhkruga või mitte. Kodus kommenteeriti, et see maitseb nagu šokolaadijäätis. Lisasin vaarikamoosi ka juurde, võrratu!

Kui küsida, kas ma teeksin veel magustoitu, milles on stevia, mitte suhkur, siis vastus on kindel jah! Steviaga on toit tervislikum ja pole nii magus ka.

- Stevia sobis väga hästi patuvaba koogi valmistamiseks. Tegemist on suurepärase asjaga, tänu millele saavad ka diabeetikud magusat maitset nautida, mitte ei pea tervise huvides ainult kibeda jamaga leppima. Sama kehtib ka kaalujälgijatele.

- Kuna ma ise suur magusasõber ei ole, kohvi ja teed joon täiesti mustalt, siis oli meeldiv üllatus, et steviaga ei maitsenudki need joogid nii läilalt. Palju mahedam maitse kui tavalisel suhkrul ja kui veel null kalorit ka, siis võin isegi oma kohvi ja tee joomise harjumusi muuta!