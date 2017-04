Min mand Søren og jeg har efter snart 16 års ægteskab valgt at gå hvert til sit. Dette gør vi i enighed og med den største respekt til hinanden. Da vi er forældre til 2 børn på 11 og 12 år, beder vi pænt om ro og respekt for situationen, da det især er en svær tid for dem. Beslutningen er det hårdeste vi hver især har måtte tage, men vi gør det med kærlighed til hinanden, og alt det vi har sammen, som udover børn er, venskab, familie, band, osv, som vi vil fortsætte med, og værne om. Det er ingen hemmelighed, at det er lidt underligt at skulle melde det ud på denne måde, men vi vil gerne ha lov at fortælle det selv, og med vores egne ord. Vi ønsker hverandre alt det bedste, for selvom vores ægteskab er slut - vil vi altid elske hinanden højt.

A post shared by Lene (@lenenystrom) on Apr 25, 2017 at 8:53pm PDT