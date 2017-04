Daniel Eisenman on tänus postitatud videole, kus rahustab ja uinutab tütar Divinat, leidnud hulganisti fänne.

Videol on näha, kuidas lapsuke lohutamatult nutab, kuid siis asub tegevusse isa, kes sügava hingetõmbe järel laseb kuuldavale madale heli, kirjutab Mirror.

Kuidas rahustada nutvat imikut? Olukord, millega iga lapsevanem rinda peab pistma. Üks geniaalne isa on avastanud erilise nipi, kuidas beebit vaid mõne sekundiga rahustada.

Omm on tuttav paljudele ka mediteerimisest, mistõttu kõlab päris loogiliselt, et see võiks ju rahustada ka juba imikuid.