USA president Donald Trump väljendas eile igatsust oma endise elu järele. Intervjuus Reutersile tunnistab riigijuht, et elab kui kookonis, tahaks jälle ise autoga sõita ning et oli viga uskuda, et töö saab lihtne olema.

President on intervjueerija kirjelduse järgi mõtlik, isegi melanhoolne. Viitab sageli presidenditöö eelsele perioodile kui endisele elule. "Ma armastasin oma endist elu. Nii palju toimus kogu aeg," räägib president. "Siin on palju rohkem tööd kui endises elus. Ma arvasin, et saab olema lihtsam."

Oma võitu peab president endiselt oluliseks, kuigi toetus talle on tema 100. tööpäeva lähenedes madal ja paljud tema lubadused täitmata. Ta katkestab vestluse Hiinast, et näidata ajakirjanikule valimistulemustega USA osariikide kaarti. Kaardil on punasega tähistatud vabariiklaste ehk Trumpi võidetud osariigid ja sinisega need, kus võitis rivaal Hillary Clinton. "Päris hea, mis? Punased oleme muidugi meie," osutab ta. Võidukaardi koopiaid on tal sahtlis mitu, iga ruumis viibiv Reutersi töötaja saab ühe endaga koju kaasa võtta.