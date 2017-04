Tallinna ringteel on musta jää tõttu avariisse sattunud 20 sõidukit.

Päästeamet teatab Twitteris, et kokku on põrganud mitmed sõiduautod ning mitu veoautot on teelt välja sõitnud.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Maria Aava sõnul on Tallinna ringtee ümbruses avarisse sattunud umbes kakskümmend sõidukit. "Seal on ühe sõiduki õnnetusi, on kolme, ühel juhul on ka kaheksa sõidukit koos," lausub Aava.

Politsei pressiesindaja sõnul on ringtee kandis liiklus häiritud. Keegi õnnetustes viga saanud ei ole.

Kiili ristist Tartu maanteeni liiklus seisab, Tartu maanteest Lagedini on liiklus tõsiselt häiritud ja tekkinud ummikud.#liiklus — Päästeamet (@paasteamet) April 28, 2017

Kokku on põrganud palju sõiduautosid, mitmed veoautod on sõitnud teelt välja kraavidesse. #liiklus — Päästeamet (@paasteamet) April 28, 2017