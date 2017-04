Tallinna ringteel on musta jää tõttu avariisse sattunud 20 sõidukit.

Päästeamet teatab Twitteris, et kokku on põrganud mitmed sõiduautod ning mitu veoautot on teelt välja sõitnud.

Teelt välja sõitnud veoautojuht sõnas Õhtulehele, et hommikul kella 7 ajal oli piirkonnas kiilasjää. Juht kinnitab, et ühel hetkel hakkas masin lihtsalt teelt välja vedama. Mees tänab jumalat, et masin vastassuunda ei kaldunud.