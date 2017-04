"Aasta alguses ei osanud ma uneski näha, et raadiosse tööle lähen. Tööpakkumine Power Hit Radio saatejuhi kohale oli minu jaoks täielik šokk! Kuid ma tunnen, et lõpuks on mu raske töö ja vaev end ära tasunud," ütleb ta. "Ma tunnen, et mulle väga meeldib mu töö ning ma teen lõpuks õiget asja! Ja pauhti, järgmise üllatusena tuli uudis, et olen Kroonika meelelahutusauhindade aasta naisraadiohääle nominentide seas. Ma isegi ei osanud arvata, et ma nii paljudele inimestele meeldin ja olen väga tänulik toetuse eest!"

Brigitte arvab, et tema poolt hääletati seetõttu, et Kroonika meelelahutusauhindadele on esitatud igal aastal samad näod.

"Inimesed tahavad ju vaheldust. Värskust ja põnevust!" Kas Brigittest võiks saada järgmine aasta naisraadiohääl? "Iseenda jaoks olen ma nii või naa parim!" on Brigitte enesekindel. "Aga miks mitte, kui inimesed vähegi viitsivad hääletada. Minu sõnum kõigile on, et inimesed, hääletage! Muidu võidavad igal aastal samad teleseriaalid ja samad näod. Kiitke seda kandidaati, kes seda kõige rohkem vajab!"

Konkurentidele jagub kiidusõnu

Brigitte möönab, et konkurents on tihe. "Kõik kolm kandidaati väärivad võitu ja võiduvõimalus on tegelikult ju korralik – üks kolmele. Millegipärast kipun ma aga igasugustel konkurssidel ja võistlustel teiseks jääma. Igavene teine nagu Paul Keres! Loodan, et mind see aasta jälle sama saatus ei taba."

Brigitte kiidab teisi kandidaate: "Star FM ja Power Hit Radio on nagu õde ja vend ning mina arvan Pille Minevist väga hästi. Ta on tõeline tegija ja professionaal! Mulle kohutavalt meeldib Pille stiil – ta küsib julgeid ja huvitavaid küsimusi. Pillest on aru saada, et teda huvitab alati ka küsimuse vastus. Ta teeb häid intervjuusid ja on mulle suureks eeskujuks. Maris Järvat pole mul aga õnnestunud kuulata. Kuulan harva hommikuti raadiot ning päeval olen juba Power Hit Radio lainel."

Aasta meelelahutussaate hulka jõudis ka TV3 populaarne draama- ja suhtesari "Prooviabielu", kus kaks neidu, Helen ja Liisa, endale elukaaslast otsisid. Eestlastele pakkus saade aga erakordselt palju kõneainet.

Meelelahutusauhindade tiitlite nominendid:

Aasta naisraadiohääl:

Brigitte Susanne Hunt

Maris Järva

Pille Minev

Aasta meesraadiohääl:

Alari Kivisaar

Allan Roosileht

Rauno Märks

Aasta naissaatejuht:

Anu Välba

Katrin Lust

Tuuli Roosma

Aasta meessaatejuht:

Kristjan Jõekalda

Märt Avandi

Roald Johannson

Aasta teleseriaali näitlejatar:

Elisabet Reinsalu

Piret Kalda

Rita Rätsepp

Aasta teleseriaali näitleja:

Argo Aadli

Harry Kõrvits

Raivo E. Tamm

Aasta teleseriaal:

"ENSV"

"Papad Mammad"

"Pilvede all"

Aasta meelelahutussaade:

"Prooviabielu"

"Suure tähe väike täht"

"Väikesed hiiglased"

Parim Eesti film:

"November"

"Õnn tuleb magades"

"Sangarid"

Aasta sportlik meelelahutaja:

Liina, Leila ja Lily Luik

Tanel Padar

Vello Vaher

Aasta meelelahutaja:

Andres ja Kristjan – "Meie aasta Austraalias"

Raivo E. Tamm – "Papad Mammad"

Teet Margna ja Kristjan Jõekalda – "Kaks kanget Kagu-Aasias", "Nädalalõpp Kanal 2-ga"