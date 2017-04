Kuid miks ta sellest varem pole rääkinud? "Ma ei tahtnud rasedusest enne rääkida, kui olin kindel, et kõik on korras." Kaks tema endist pruuti, ilmatüdruk Sian Lloyd ja seksikas rumeenia poptäht Gabriela Irimia, olid üle elanud nurisünnituse.

Lembit ütles, et ta on ammu tahtnud isaks saada. Kurikuulsale naiste- ja naljamehele kingib kauaoodatud järglase tema kenake pruut, Bulgaaria päritolu advokaat. Lembit teatas rasedusest alles nüüd, kus 33aastase Sabina Vankova sünnituseni on jäänud alla kahe kuu. Öpik avaldas Daily Mirrorile, et Sabina kõhus kasvab tütreke. "Muutun selle pärast kogu aeg nii tundeliseks. Meie beebi tulek on vapustavalt põnev."

Eesti verd Briti poliitik Lembit Öpik pelgas aastakümneid, et ta on viljatu. "Mul oli 1971. aastal väga tõsine õnnetus. Kukkusin puu otsast kolme meetri kõrguselt alla toika otsa ja tegin oma asjandustele viga," seletab ta. Nüüd aga paljastab 52aastane endine parlamendisaadik, et ta saab lähikuudel isaks.

Ehkki Walesi sotsiaaldemokraat Lembit Öpik ei mänginud Briti poliitikas tähtsat rolli, on tema seiklused naistega ajakirjanduses palju lehepinda pälvinud. 2001. aastal tutvus Lembit ITV populaarse ilmateadustaja Sian Lloydiga. Aasta hiljem algas kuum romaan. 2004. aastal palus Lembit armastatud telenägu endale naiseks, ent peagi suhe purunes. Oma hilisemas mälestusteraamatus kirjutas Lloyd, et Lembit on vastutustundetu alkohoolik, kelle kodu on kui sealaut ja kes ei kõlba püsisuhteks.

Viis ekspruudi närvivapustuse äärele

Peatselt ilmus Öpik seltskonda endast 18 aastat noorema lauljatari Gabriela Irimiaga, kes laulis oma kaksikõega peputeemalise hitiga tuntud kelmikas duos Cheeky Girls. 2007. aastal külastas Lembit koos brüneti rumeenia sekspommiga oma vanemate kodumaad Eestit ja tunnistas, et on Gabrielale püüdnud isegi eesti keelt õpetada. 2008. aastal levisid kuuldused, et paar tüürib abieluranda, ent suvel saabus teade lahkuminekust.

"Lembit on viinud mu tütre närvivapustuse ja anoreksia äärele!" kuulutas Gabriela ema Margit Irimia, kes oli tütre ja parlamendisaadiku esimese seksuaalvahekorra puhul maalinud kalendrisse rasvase risti. Nüüd pritsis ta Lembitu pihta tuld ja tõrva. Margit kurtis Daily Mailile, et tema tütar ei naerata enam. "Ta ärkab igal hommikul üles värisevate käte ja punaste silmadega."

ENDINE PRUUT NR 1: Lembit oli kihlatud ilmatüdruk Sian Lloydiga, kuid suhte purunemise järel süüdistas naine Öpikut alkoholismis ja ebaküpsuses. (Vida Press)

Neiu tunnistas Briti kõmulehele News of the World, et elas üle varajase raseduse katkemise, kuid mõistis siis, et Lembitu-sugusele mehele, kelle suhtes tal puudub kindlustunne, ei tahakski ta last kinkida. Lauljatari sõnul tundis ta end vaid iluasjakesena Lembitu poliitilises võitluses. "Lembit on kuulus ainult tänu Gabrielale!" kõmistas ämmamamma.

Aasta hiljem poseeris Öpik juba koos järjekordse verinoore kaunitari, 21aastase pesumodelli Katie Greeniga. "Lembit on väga võluv ja vaimukas," ülistas ligi 180sentimeetrine brünett oma uut kallimat. Kuid kuu aega hiljem tunnistas Katie, et mingist armusuhtest pole juttugi – nad on vaid sõbrad. 2010. aasta mais tuli uus nätakas – Lembit kaotas saadikukoha parlamendis. Kuid ta ei heitnud meelt, vaid katsetas püstijalakoomiku ametit, osales Briti staaride džungliseriaalis "Olen kuulsus … Aidake mind siit välja!" ning mängis ansambli The Good Suns muusikavideos "Pop Wound".

Koer lõi hambad kubemesse

Ehkki Lembitut seostati vahepeal ka 21aastase tudengineiu Merily McGiverniga, on ta viimastel aastatel pälvinud meedia huvi peamiselt oma ihuliste üleelamistega. 2013. aastal lõi näitusekoer talle hambad kubemesse, aasta hiljem langes Öpik värvipulbrirünnaku ohvriks. Mullu tehti Lembitule esimene operatsioon, et paika saada ammuses tiibvarjuõnnetuses loppi läinud nägu. Toona murdis Lembit 25 meetri kõrguselt kukkudes 12 kohast lülisamba ning neli roiet, rinnaku ja lõualuu. Ühtlasi jäi ta ilma kuuest hambast. Lõualuu kinnitati traadiga, kuid see ei paranenud õigesti.

Lembit seletas, et ta ei saanud korralikult süüa, sest hambad ei puutunud enam kokku. Viietunnisel lõikusel saeti lõualuu läbi, rihiti umbes sentimeetri jagu vasakule ja kuus millimeetrit ülespoole ning kinnitati titaanplaatidega. "Üks lõikus tuleb veel lõua kuju viimistlemiseks, seejärel võetakse ette hambad. Kulub kaks aastat, enne kui see teekond läbi saab," rääkis Lembit.