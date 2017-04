"Väikemehele tegime passi juba kahepäevasena. Ta tuleb meiega Kiievisse kaasa, nii et ega siin mingit asu ei anta – antakse kaks kriitikavaba nädalat ning siis tuleb meiega Eurovisionile ja läheb mölluks kohe," rääkis Koit Toome Publikule, et ka paari nädala eest sündinud poeg võetakse Kiievisse Eurovisionile kaasa.

Eestit esindavad Kiievis Laura Põldvere ja Koit Toome looga "Verona". Nüüdseks on selgunud, et Eesti muusikud astuvad poolfinaalis lavale eelviimasena. Suurvõistluse eel on muusikutel käed-jalad tööd täis ning aega napib. Ent Koit Toome jaoks tõi kevade saabumine ka häid uudiseid – nimelt sündis muusiku ja tema meikarist elukaaslase Kaia Triisa perekonda teine laps.

Laulja sõnul kulges sünnitus kenasti ning ema ja laps said juba paar päeva hiljem haiglast koju. Kahjuks Koit sünnitusele ei jõudnud, sest oli Saaremaal esinemas ja ei saanud praamiga enam tagasi. "Nimi oli olemas veel enne poisi sündi," seletas Koit. "See meeldis meile kohe ja isegi mitmed meie tuttavad pakkusid just seda nime," vahendas ajakiri Kroonika.

Nõnda saigi pisipoeg endale ägeda rahvusvahelise nime Richard. Koidu ja Kaia peres kasvab ka tütar Rebecca, kes sündis 2008. aastal. Üheksa-aastane tüdrukutirts on kätt proovinud ilumaailmas ning oli 2013. aastal Tallinn Dollsi pisikestele preilidele mõeldud kollektsiooni reklaamnägu.

Näib, et Koit on armastav ja hooliv isa, sest mehel pole kavatsustki vastsündinud poega Richardit Eurovisioni ajal Eestisse jätta. "Väikemehele tegime juba kahepäevasena passi. Ta tuleb meiega Kiievisse kaasa," sõnas Koit Toome Publikule antud intervjuus.