Aidsidraama "Philadelphia" peaosatäitja Tom Hanks nimetab mitme teise kolleegi kombel Demme’i suurepäraseks inimeseks. "Jonathan õpetas meile, kuivõrd suur süda võib inimesel olla ning kuidas see juhatab meie eluteed ja seda, millega me elatist teenime."

2004. aastal valmis Demme’i käe all uus versioon "Mandžuuria kandidaadist", 2008. aastal pälvis ohtralt kiitust tema "Rachel läheb mehele", peaosas Anne Hathaway. Kahe aasta tagune "Ricki and the Flash" lasi hiilata Meryl Streepil pere hüljanud rokkstaari rollis. See jäigi maineka režissööri viimaseks mängufilmiks. Demme väntas ka mitmeid dokfilme, millest viimaseks jäi mullune kontsertfilm "Justin Timberlake + The Tennessee Kids".