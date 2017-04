Brüsselis kooskõlastavad Euroopa Liidu 27 liikmesriigi juhid laupäeval ühispositsiooni Suurbritannia lahkumiskõnelusteks ehk Brexitiks.

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel hoiatas eile Berliinis tehtud valitsusavalduses britte illusioonide eest, nagu saaks Suurbritannia säilitada ka pärast Euroopa Liidust lahkumist ühenduse liikmetega võrdsed õigused.

"Kolmandal riigil ei saa olla samu või suuremaid õigusi kui liikmesriigil," rõhutas Saksamaa valitsusjuht.

Ta lisas, et Suurbritannia saab Euroopa Liiduga alustada kõnelusi uute suhete üle alles siis, kui lahkumistingimused on kokku lepitud. Merkel ütles ka, et Brexiti kõnelusi alustatakse alles pärast 8. juunil Suurbritannias toimuvaid parlamendivalimisi.