30aastane Pamela Fuchs on väljaõppinud juuksur. Naine leidis aga, et teenib juukseid lõigates liiga vähe (750 eurot kuus) ning hakkas juba 19aastaselt prostituudiks ja kuus aastat hiljem domina’ks. Tema teenuste hulka kuulusid nii orjapidamine kui ka hingamiskontroll.

Emand Emilyna teeneid pakkunud Pamela Fuchs sai laiemalt tuntuks mullu septembris, kui Viini kohus mõistis ta kaheks aastaks tingimisi vangi. Vahetult kohtuprotsessi eel kirjutasid Austria ajalehed, et kliendi tapnud domina’t ootab süüdimõistmisel viis kuni 15 aastat vanglat. Tegelikult pääses ta palju kergemalt.

Austrias jõudis müügilettidele kõmuline raamat "Surma-domina: ohtlikud kohtumised suure armastuse otsingul" (pildil), mille autor on ühes Viini hotellis seksimängu ajal kliendi tapnud Pamela Fuchs.

2015. aasta septembris võttis temaga interneti teel ühendust 45aastane Martin K., kes soovis, et ta viidaks teadvuseta olekusse. Domina oli nõus. Mees broneeris kohtumiseks Viinis pearaudteejaama lähistel hotellitoa ja maksis teenuse eest 100 eurot.

Emand Emily lasi kliendil enne seansi algust allkirjastada sedeli, millel viimane võttis toimuva eest endale kogu vastutuse. Muu hulgas oli sedelil kirjas, et mehe seksuaalfantaasia võib kaasa tuua tervisekahjustuse ja koguni surma.

Domina kasutas mehe hingamise kontrollimiseks ja tema teadvuseta olekusse viimiseks saapapaelast tehtud silmust. Lisaks sulges ta kliendil kleeplindiga ka suu. Domina tunnistuse järgi kaotaski klient teadvuse. Seejärel lõdvendas ta silmuse ja lahkus hotellitoast. Poolteist tundi hiljem saatis naine kliendile SMSi ja küsis selles, kas kõik on korras? Kuna vastust ei tulnud, läks ta uuesti hotelli ja nägi, et tema klient on surnud. Ekspertiis tuvastas surma põhjusena kägistamisest tingitud ajuhalvatuse.

Kliendi õnnetu surm vapustas Pamela Fuchsi sedavõrd, et ta loobus igavesti seksiteenuste pakkumisest. Eile müügile tulnud raamat on tema sõnul hoiatus kõigile naistele ja tüdrukutele, et nad hoiaks punaste laternate miljööst eemale. Prostituuditöö toob küll kiiresti raha, kuid tekitab ka sõltuvuse, mis teeb selle ameti mahapanemise raskeks.

Pamela Fuchs kirjeldab raamatus ka Viini kõrgklassi meeste kummalisi soove. Nii näiteks palus üks firmajuht endale mähkmeid panna ja seejärel kui titte toita. Tipp-pankur pani ette seamaski ja soovis enda alandamist. Ärimees tuli aga seansile koos abikaasaga ja nõudis enda piitsutamist naise juuresolekul.