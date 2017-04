Põhja-Korea diktaator Kim Jong-un mängib tulega. Ta on jätnud mulje, et on valmis tuumarakettidega ründama Ameerika Ühendriike või siis viimase liitlast Lõuna-Koread. Niisugune bluffimine on aga väga ohtlik ning mingil hetkel USA kannatus lihtsalt katkeb, arvab Ameerika tunnustatud julgeolekuekspert George Friedman ajakirjas Business Insider. Ameerika Ühendriikides võetakse Kim Jong-uni režiimist lähtuvat ohtu äärmiselt tõsiselt. Sealsed eksperdid usuvad, et suure tõenäosusega saavutab Põhja-Korea veel enne president Donald Trumpi selle ametiaja lõppu võimekuse tabada raketiga USA mandriosa. Kim Jong-un on praalinud, et juba lähitulevikus katsetab Põhja-Korea kontinentidevahelist raketti, mis suudab lennata 9000 kilomeetrit. Niisuguse raketiga suudaks Põhja-Korea tabada näiteks Seattle´it, San Franciscot või Los Angelest. Just seetõttu kuulutas president Donald Trump aprilli algul, et Ameerika Ühendriigid on vajadusel valmis Põhja-Korea tuumaohu likvideerima ka iseseisvalt. SUUR JUHT: Kim Jong-un koos sõjaväejuhtidega õppust jälgimas. (Reuters / Scanpix)

Kim Jong-un jätkab provotseerimist

Aprilli jooksul on Kim Jong-un USAd edasi provotseerinud. Mõne päeva eest ähvardas ta põhja lasta USA lennukikandja USS Carl Vinsoni, kui see jõuab Jaapani merele. Ähvardusele järgnes teisipäeval, kui Põhja-Koreas tähistati armee asutamise 85. aastapäeva, suur sõjaväeõppus, mille käigus tehti vähemalt 300–400 suurtükilasku. Sama päeva õhtul kinnitati riigimeedias, et Põhja-Korea on ette valmistatud USA võimalikuks rünnakuks. Pingete kasv Põhja-Korea ümber on teinud murelikuks ka Hiina ja Venemaa. Olukord on ohtlik ja keerukas, rõhutas Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Lu Kang. Ta kutsus kõiki osalisi vaoshoitusele ja tegema kõik endast oleneva, et pingeid maha võtta. Venemaa paigutas lääneriikide meedia andmetel piirile Põhja-Koreaga sõjaväeüksused. Moskvas keelduti seda uudist kommenteerimast. (AP / Scanpix) Erakorraline nõupidamine Pingete püsimist tõendab kolmapäeval Washingtonis toimunud erakorraline nõupidamine, millel USA valitsus tutvustas senaatoritele Põhja-Koreast tulenevaid ohte ja võimalusi nendega toime tulla. Infotunnil esinesid USA välisminister Rex Tillerson, kaitseminister James Mattis ning relvajõudude- ja luurejuhid. Kohal oli ka USA president Donald Trump. Mõjukas vabariiklik senaator John McCain ütles, et olukord hakkab talle meenutama juba 1962. aasta Kuuba kriisi, kui maailm seisis tuumasõja lävel. Pärast kohtumist andsid välisminister Rex Tillerson, kaitseminister James Mattis ja luurejuht Dan Coats teada, et esialgu panustatakse diplomaatiale. Nad kutsusid rahvusvahelise kogukonna vastutustundlikke liikmeid tugevdama survet Põhja-Koreale, et sundida sealset režiimi loobuma pingete edasisest õhutamisest. Pärast senaatoreid informeeris valitsus samal teemal ka kongressi esindajakoja liikmeid. Täna juhatab Rex Tillerson New Yorgis ÜRO Julgeolekunõukogu istungit. USA soovib karmistada Põhja-Korea suhtes majandussanktsioone. Washingtonis loodetakse uute sanktsioonidega sundida Kim Jong-uni loobuma tuuma- ja raketiprogrammist. ÕPPUS: Põhja-Korea hirmutas maailma videokaadritega teisipäeval korraldatud suurest sõjaväeõppusest. (AFP / Scanpix) Kui diplomaatiast ja sanktsioonidest jääb väheseks, siis Ohio ülikooli politoloogi Randall Schwelleri arvates ei kõhkle Donald Trump relvi kasutamast. "Ameeriklased ei saa elada teadmisega, et Kim Jong-un suudab purustada California," selgitas politoloog oma arvamust. Alates 2006. aastast on Põhja-Korea korraldanud viis tuumarelvakatsetust. Neist viimane toimus mullu 9. septembril. Juba viis aastat tagasi, 2012. aasta aprillis, kuulutas Põhja-Korea end tuumariigiks ehk riigiks, kellel on tuumarelv. USA eksperdid hoiatasid märtsi lõpus, et Põhja-Koreas tehakse ettevalmistusi uueks tuumarelvakatsetuseks, kuid seni on Kim Jong-un selle korraldamisest hoidunud.